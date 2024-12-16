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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç sonu tepkisi! "Topun dışarıda olduğunu gördük"

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç sonu tepkisi! "Topun dışarıda olduğunu gördük"

Trendyol Süper Lgi'in 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bordo mavililerin attığı golde topun dışarıya çıktığını söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 23:36
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç sonu tepkisi! "Topun dışarıda olduğunu gördük"

Trendyol Süper Lgi'in 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u son dakika golüyle 4-3 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ;

Okan Buruk: "Böyle maçlardan sonra şunu diyorsunuz; muhteşemdi. Seyir zevki çok yüksek, çok pozisyon oldu. Seyredenler için muhteşem maç oldu. İki teknik adama sorarsanız, savunma anlamında mutsuzuz. Kötü savunma yaptık. Hem sertliğimiz hem pozisyon almalar... 1-0 öne geçtik, biz taç atarken, ofansta çok fazla kişiyle hareketli olunca devamında geçiş yedik. Maçta bunu çok gördük. Kolay pozisyonlara girdik. Pozisyon sayımız çok yüksek. Verdiğimiz pozisyonlar... Maçın sonu 4-3 geriye düşebilirdik. Çok net golü Abdülkerim kurtardı. Abdülkerim için o dokunuş, iyi günlerinden birinde değildi ama o dokunuşla maçı kazanmamızı sağladı. "

"DAVINSON'U RİSKE ATMADIK"

"Galatasaray, çok zor bir maça çıktı. Defansif anlamdaki oyuncu sayımız, sakatlıktan dönen oyuncu sayımız, bazı oyuncularımı 20-30 dakika kullanabilecektik. Jakobs'u ve Osimhen'i böyle oyuna aldık. Davinson'u hiç oynatamadık, riske atamadık. Çok zor bir gündü kadro açısından. Kazanarak geçmek önemliydi. Günün sonunda kazandık."

"TOPUN DIŞARIDA OLDUĞUNU GÖRDÜK"

"Bizim tarafımızdan, dışarı çıkan toptan yediğimiz gol... Topun dışarı çıktığını düşündük, haberi geldi. Maçın içerisinde de dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik. Devamında son dakika golüyle hak etmediğimiz golün karşılığını aldık. Ofansta daha iyisini yapabilirdik, daha çok gol atabilirdik. Trabzonspor da en iyi hücum performansını sergiledi. Çok iyi oynadılar. Ozan da orta sahadan destek verdi. İyi oynadılar. Emeklerinden, performanslarından dolayı tebrik ediyorum.

Yolumuza devam ediyoruz. Puan farkını sürdürüyoruz. Bu tür son dakika golleri özgüveni yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

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