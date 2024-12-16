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Haberler Trabzonspor Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisinin ardından flaş açıklama! "Öne geçmemiz gerekirken..."

Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisinin ardından flaş açıklama! "Öne geçmemiz gerekirken..."

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, derbide konuk olduğu Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 23:38 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 23:48
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Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisinin ardından flaş açıklama! "Öne geçmemiz gerekirken..."

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, derbide konuk olduğu Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz, o niyetle çıktık. İlk 10 dakika sahamızda kaldık, golü yedik. Sonra kontrolü aldık, iyi oynadık. Maçın tamamında tüm oyuncular elinden geleni gösterdi. Pozisyonlar da bulduk. Genelde iyi savaştılar. Oyun kopmaları vardı, kontrol edemedik zaman zaman. Geriye düşünce pozisyonlar yakaladık. 4-3 içeri girmemiz gerekirken, 4-3 geriye düştük. Maçın tamamında oyuncularımın oyunundan memnunum. Ne yapmak istediğimizi anlıyorlar. Kadro o anlamda iyiye gidiyor. Hızlı hücuma çıkıyoruz, ataklarda yerleşik savunmaya karşı oynuyoruz ama yediğimiz gollerde hata var. Duran topta, son dakikada talihsiz şekilde gol yedik. Ondan önce pozisyon verdik. Kazanıp içeri girmek üzereyken mağlup olduk. Oyunculara da söyledim, böyle savaşınca yenemeyeceğiniz takım yok. Fenerbahçe ve Galatasaray'a son dakika golleriyle yenildik. Yanlışlar, eksiklerimiz var ama kaybettirmeyi gerektiren pozisyonlar değil. Üzgünüz."

"Visca'nın arka adalede gerginliği vardı. Banza'nın çıkması için bir pozisyon yoktu. Nwakaeme gayet iyiydi. Ozan ile Batista iyiydi. Serdar'ın, Eren'in aynı şekilde sıkıntıları oldu. Olumluydu. Gol yedik yani. Değişiklik yapmamıza rağmen gol yedik. Ondan önce de gol yiyebilirdik, ikinci yarıda da yiyebilirdik. Koyduğumuz oyuncuların verimi kadar oynayanların da verimi önemli. Sonuna kadar boğuşan oyuncuyu kenara almanın anlamı yok. Değiştireceğiniz oyuncunun ne vereceği de önemli. Pozisyonlar bulduk aslında. Oyun olarak eleştirilecek taraf yok. Hata olarak basit hatalar var, geç kalmalar var, pozisyon hataları var. Bu kadar emeğe sonuç almamız gerekiyor. Deplasmanda 3 tane attın, pozisyonlara girdin. Oyuna adapte olamadık yediğimiz golde, çabuk kullanılan toplar. Herkes savunmadayken gol yedik. Eleştirilir tarafı olur ama değişiklik yapınca geç de diyebilirsiniz. Umut ile Eren'i almak durumunda kaldık. Umut girdi ama katkısı olacak pozisyon olmadı. Duran toptan gol yedik zaten. Gireni oynayanı eleştirmek yerine oyuncular genel olarak iyi."

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