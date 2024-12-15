Galatasaray'da Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı dün gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. 25. şampiyonluğu alarak gerçek 5. yıldızı takacaklarını vurgulayan Özbek, "Başkaları gibi istatistikleri kendi istediğimiz gibi yorumlayıp kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz, işimize bakıyoruz. G.Saray'ın birlik ve beraberliği her zaman böyle durumlarda oluşmuştur. Bizim başarımızın ve büyük olmamızın yegane temeli budur" dedi.

İYİLER HER ZAMAN KAZANDI

Dursun Özbek, "Benim savaşım Galatasaray'ın değerlerini korumaya, girmiş olduğu yarışmalarda başarılarını engellemeye yönelik alınan tavırlara karşıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Bu ülkenin iyi insanları, doğru olanlar her zaman kazandılar ve kazanacaklar. Bu süreçte sizden tek bir ricam var. Bu zamana kadar durduğunuz gibi bundan sonra da arkamızda durmanız. Galatasaray birlik olduğu sürece kimse önümüzde duramaz" ifadelerini kullandı.

İFADEMİN ARKASINDAYIM

Galatasaray Başkanı Özbek, kulübün haklarını koruyacağını yineleyip "'Galatasaray'ın başarısına el uzatanın elini kırarım, göz dikenin gözünü oyarım' dedim. Bu ifademin arkasındayım. Herkes bu ifademi şöyle anlasın. Galatasaray örnek kulüptür. Galatasaray Türkiye'nin en büyük spor markasıdır. Biz mücadelemizi yeşil sahalarda yaparız. Kimsenin hakkına da müdahale etmesine izin vermeyiz" diye konuştu.

BAŞLI BAŞINA AYRICALIK

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, birlik beraberlik çağrısında bulundu, "Galatasaray başkaları gibi ayrıcalık peşinde değil. Galatasaraylı olmak zaten başlı başına bir ayrıcalıktır" dedi.

GALATASARAY BÜTÜN OLMALI

Kulüp içerisinde herkesin bütün halinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Dursun Özbek, "Galatasaray bir bütün olmalı. Elbette zaman zaman hatalar olabilir ama ihtiyacımız olan dışarıdan bize gelen tepkilere ve salvolara karşı bütün olmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

RAKİP ALGI PEŞİNDE

Başkan Dursun Özbek, "Rakibimiz akla hayale gelmeyecek şekilde bir algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir. Son Sivas maçını gördünüz. Orada olanlar, hakemin davranışı kabul edilemez. Umuyorum ki futbolu yöneten kurumlar ve kişiler bundan sonraki dönemde gereken tedbirleri almak suretiyle futbolun kaosa sürüklenmesini engelleyeceklerdir" dedi.

BİLDİRİ OKUNDU

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, divan başkanlık kurulu bildirisini okudu. Kur ul bildirisinde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce söylediklerine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet dönemi futbol tarihine baktığımızda 101 yılda 45 ayrı federasyon başkanının görev aldığını görüyoruz. Bu koltuklar emanettir ve kimsenin tapulu malı değildir. TFF'nin Etik Kurul Talimatı'nda düzenlenen ilgili maddelerinde, 'Futbol camiasında tüm kişi ve kurumlar, heyecanlı, kontrol dışı, kulüpler arasında çatışmaya yol açacak beyan ve açıklamalardan kaçınmak zorundadır.' denilmiştir. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e karşı TFF Başkanı tarafından yapılan tehditkar ifadeler, etik kuralları ihlal etmiş olup Galatasaray camiası tarafından asla kabul edilemez."