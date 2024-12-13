Zor bir dönemdeyiz

İsveç deplasmanında son anlarda yediği golle 1 puana razı olan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. Maça iyi başlamadıklarını ve bunun üzerine de Davinson Sanchez'in sakatlandığını belirten Buruk, "İlk yarıda topla rahat değildik ama istediklerimizi ikinci yarıda yapabildik. Bulduğumuz golle de 2-1 öne geçtik. Çok eksik geldik buraya ve oyun içerisinde de Davinson'un sakatlanması etkiledi. Yorgunluk da vardı ama maçın sonunu iyi oynamadık" diye konuştu.

Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde en az gol beklentisi (xG) ürettiği (0.81) ve kalesinde en fazla beklenen gol değeri gördüğü (2.48) maçı Malmö deplasmanında oynadı. Malmö, Beşiktaş karşısında da 2.38'lik gol beklentisi üretmişti.

Sarı-kırmızılılar tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında ilk altı maçını mağlubiyet yüzü görmeden geçti.

NELSSON'A FIRÇA

Karşılaşmanın 73. dakikasında oyuna girmeye hazırlanırken ağır hareket eden Nelsson'a Teknik Direktör Okan Buruk'tan fırça geldi. Danimarkalı yıldızın ağır hareket ettiğini gören Buruk, hızlı olması yönünde sert bir telkinde bulundu.