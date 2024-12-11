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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Arias takibi! Yıldız oyuncu devreye girdi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Arias takibi! Yıldız oyuncu devreye girdi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kanat rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalar başladı. Sarı kırmızılıların Ocak ayında transferdeki ilk hedeflerinden olan Jhon Arias için yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom transferi bitirmek için yıldız oyuncusunu devreye soktu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Arias takibi! Yıldız oyuncu devreye girdi

Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Jhon Arias için Davinson Sanchez de devreye girdi.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Arias takibi! Yıldız oyuncu devreye girdi

Kolombiyalı stoper vatandaşıyla sık sık temas kurarak sarı-kırmızılı kulüple ilgili detaylar bilgiler veriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Arias takibi! Yıldız oyuncu devreye girdi

Kolombiya Milli Takımı'nda da beraber oynayan ikili Galatasaray'da buluşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Arias takibi! Yıldız oyuncu devreye girdi

Fluminense ile Brezilya Serie A'da 2024 sezonunu tamamlayan Arias artık transfer görüşmelerine odaklanmayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Arias takibi! Yıldız oyuncu devreye girdi

28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Arias takibi! Yıldız oyuncu devreye girdi

Galatasaray ile Fluminense arasındaki görüşmeler de artık resmi düzeyde ilerliyor.

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