TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Arias takibi! Yıldız oyuncu devreye girdi
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kanat rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalar başladı. Sarı kırmızılıların Ocak ayında transferdeki ilk hedeflerinden olan Jhon Arias için yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom transferi bitirmek için yıldız oyuncusunu devreye soktu. İşte detaylar...
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Fluminense ile Brezilya Serie A'da 2024 sezonunu tamamlayan Arias artık transfer görüşmelerine odaklanmayı amaçlıyor.
28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.
Galatasaray ile Fluminense arasındaki görüşmeler de artık resmi düzeyde ilerliyor.
FLUMINENSE İLE 51 MAÇA ÇIKTI
Arias, Fluminense ile sezon boyunca 51 resmi maça çıktı. Arias, 14 gol atarken 8 de asist yaptı.
4 bin 387 dakika süre alan Kolombiyalı futbolcu, Brezilya Serie A'da da 27 maçta 7 gol attı, 3 asiste imza attı.
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