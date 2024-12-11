Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçeli isimlere dikkat çeken sözler: Hacivat ile Karagöz gibiler

Galatasaray'da Malmö deplasmanı için çıkılacak yolculuk öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, havalimanında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte gündemi sarsan o açıklama...

"GALATASARAY HER ZAMAN SAHADA KONUŞUR"

Galatasaray her zaman sahada konuşur! Biz yine sahada konuşacağız ve Avrupa'daki yolumuza devam edeceğiz.

"SEVİYEYİ AŞAĞIYA ÇEKİYORLAR"

Geçen sene seviyeyi oldukça düşürdüler! "Hakemleri dövün" dediler. Bu sene o laftan sonra seviye akıl almaz hale geldi! Buna Jose Mourinho da iştirak etti! Bahsettiğiniz asbaşkana cevap vermek istemiyorum! Asbaşkan dediğimizde, başkandan sonra geldiğini düşündüm. Ancak baktım, 7. sırada bir isim. Dursun Özbek gereken cevabı verdi ve 'Haddini bil' dedi. İnanılmaz derece seviyeyi aşağıya çekiyorlar.

"İLGİNÇ BİR TEKNİK DİREKTÖRLERİ VAR"

İlginç bir teknik direktörleri var, bizim her maçımızdan önce konsantrasyonu aşağıya çekmeye çalışıyor. Eyüpspor bilerek kart görmüş gibi, şike yapmış gibi ifadeler kullanıyor! Kendi yenemediği için doğal! Çünkü biz onları kendi sahalarında eze eze yendik! Sahte penaltı olmasa, farka giderdi! 6 veya 7 olurdu! Dünya yıldızı bir teknik direktör olmanız bir şey fark etmiyor! Futbolcunuza adam gibi top oynatmadığınızda, Galatasaray ve Beşiktaş sizi eze eze yeniyor.

"TÜRKLERİ KÜÇÜMSÜYORLAR"

Beşiktaş konusuna parantez açmak istiyorum. Beşiktaş yendikten sonra verdiği demeç inanılır gibi değil! Rakibi küçümseyici, "10 kere oynasak, 8 kere yeneriz" diyor. Bunlar yakışmıyor! Türkiye Ligi'ni, Türkleri küçümsüyorlar İnanılır gibi değil! Beşiktaş maçında, malzemeci çağırır gibi dördüncü hakemi yanına çağırdı! O da kuzu kuzu gitti!

"HACİVAT İLE KARAGÖZ GİBİLER"

Fenerbahçe yönetici ile teknik direktörü, aynen Hacivat ile Karagöz gibiler! Bir o tiyatro yapıyor, bir bu tiyatro yapıyor! Biz Galatasaray'ız, biz işimizi yapacağız, işimize bakacağız.

"EN YAKIN DOSTLARI TRABZONSPOR OLACAK"

Tahmin ediyorum şimdi pazartesi gününe kadar en yakın dostları Trabzonspor olacak! Onunla ilgili algı operasyonu yapacaklar! Ne söyleyeceklerini dinlemek için keyifle bekliyorum.