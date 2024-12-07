Bayern Münih'in yıldızından Galatasaray itirafı!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'de forma giyen Kingsley Coman, Galatasaray hakkında flaş bir itirafta bulundu.

Fransız yıldız oynadığı en iyi deplasman atmosferinin Galatasaray maçı olduğunu söyledi.

Kingsley Coman, "Galatasaray maçı gürültülüydü, çılgınca gürültülü! Topu aldığınızda ıslık çalmaları gürültülüydü! İletişim bile kuramıyordunuz ama çok sevdim"

"İLETİŞİM KURAMADIK"

Atmosfere rağmen kazanıp kazanmadıklarına yönelik soruya cevap veren,"Evet, kazandık ve gol attım. Maçın adamı seçildim. İletişim kuramadık ama çok sevdim, çılgıncaydı!" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynana mücadelede Bayern Münih, İstanbul'da Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmişti.

Fransız kanat oyuncusu Galatasaray dışında gördüğü en iyi atmosferin Celtic ve Benfica maçında olduğunu söyledi.