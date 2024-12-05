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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a alternatif Almanya'dan! Arias olmazsa...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a alternatif Almanya'dan! Arias olmazsa...

Galatasaray, devre arasında yapacakları transferler için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Son olarak kanat takviyesi için Jhon Arias ve kulübü ile görüşen sarı kırmızılılar, görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa b planı olarak yönünü Bundesliga'ya çevirecek. İşte o isim... | Son dakika GS transfer haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a alternatif Almanya'dan! Arias olmazsa...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a alternatif Almanya'dan! Arias olmazsa...

Kadrosuna bir kanat takviyesi yapması beklenen sarı kırmızılı takım bir süredir Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı futbolcu Jhon Arias için görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a alternatif Almanya'dan! Arias olmazsa...

İBRE VARGAS'A DÖNEBİLİR

Flumınense'nin yapılan pazarlıklarda 14 milyon Euro bonservis ücretinde ısrar etmesi üzerine alternatif arayışlarına başlayan Aslan'ın geçen sezon ve bu sezonun başında da gündemine gelen Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a alternatif Almanya'dan! Arias olmazsa...

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Takvim'in haberine göre; Arıas'ı hala ilk sırada tutan yönetimin Brezilya ekibi ile pürüz yaşaması halinde Augsburg ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan İsviçreli kanat oyuncusu için girişimlere başlayacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a alternatif Almanya'dan! Arias olmazsa...

2026'ya kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki Arias bu sezon 25 maçta 7 gol, 3 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a alternatif Almanya'dan! Arias olmazsa...

26 yaşındaki Vargas ise bu sezon çıktığı 6 maçta skor katkısı yapamadı.

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