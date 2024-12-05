TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a alternatif Almanya'dan! Arias olmazsa...
Galatasaray, devre arasında yapacakları transferler için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Son olarak kanat takviyesi için Jhon Arias ve kulübü ile görüşen sarı kırmızılılar, görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa b planı olarak yönünü Bundesliga'ya çevirecek. İşte o isim... | Son dakika GS transfer haberi
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6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Takvim'in haberine göre; Arıas'ı hala ilk sırada tutan yönetimin Brezilya ekibi ile pürüz yaşaması halinde Augsburg ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan İsviçreli kanat oyuncusu için girişimlere başlayacağı ifade ediliyor.
2026'ya kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki Arias bu sezon 25 maçta 7 gol, 3 asiste imza attı.
26 yaşındaki Vargas ise bu sezon çıktığı 6 maçta skor katkısı yapamadı.
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