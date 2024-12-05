TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a alternatif Almanya'dan! Arias olmazsa...

6 MAÇTA FORMA GİYDİ Takvim'in haberine göre; Arıas'ı hala ilk sırada tutan yönetimin Brezilya ekibi ile pürüz yaşaması halinde Augsburg ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan İsviçreli kanat oyuncusu için girişimlere başlayacağı ifade ediliyor.