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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi güzel haber! Ismail Jakobs...

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi güzel haber! Ismail Jakobs...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılıların antrenmanında sakatlıktan dönüşü beklenilen Ismail Jakobs da yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 22:42
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Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi güzel haber! Ismail Jakobs...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdiği kaydedildi.

JAKOBS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İsmail Jakobs tedavisinin ardından rehabilitasyon kondisyoner ekibi gözetiminde saha çalışmalarına başladı. Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine devam edilirken Kaan Ayhan tedavisinin ardından salonda çalıştı.

Galatasaray, 5 Aralık Perşembe günü yapacağı antrenmanla Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

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