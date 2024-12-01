  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulüpte 5 isimle ilgili önemli bir karar alındı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 09:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

Yönetim özellikle ocak ayında nokta atışı takviyeler yaparak eksik bölgeleri tamamlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

Sarı kırmızılı idareciler, ara transfer dönemi için Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

Öte yandan Cimbom'da iç transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4. sırada yer alan Galatasaray'ın, iç transferde sezon sonunu beklemeden harekete geçeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

Sarı kırmızlılar, kadroda yer alan yerli oyuncuların sözleşmelerinde ciddi oranda iyileştirme yapmayı planlıyor

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

TRT Spor'un haberine göre, bu kapsamda Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'in hem ücretlerine zam yapılacak hem de sözleşmeleri uzatılacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

BU SEZON NE YAPTILAR?

24 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün, bu sezon sarı kırmızılı formayla 18 resmi karşılaşmaya çıktı. Performansıyla göz dolduran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 6 gol atarken 2 de asit yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

Okan Buruk'un "joker"i Barış Alper Yılmaz ise bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maçta boy gösterdi. 24 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

Sağ bek, stoper ve ön libero mevkilerinde oynayan milli oyuncu Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray ile şu ana kadar 16 resmi maça çıktı ve bir asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

30 yaşındaki deneyimli savunmacı Abdülkerim Bardakcı ise Galatasaray ile 2024-2025 sezonunda 19 resmi maça çıktı. Milli oyuncu, 2 gol atarken 2 de asistte imza attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş karar! 5 futbolcu...

26 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ise bu sezon sarı kırmızılı ekiple 17 resmi karşılaşmaya çıktı. Buruk'un "Görev adamı" rolünü başarıyla yerine getiren Kutlu, bu sezon henüz gol veya asist katkısı vermedi.

G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu!
Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu!
DİĞER
Kuruluş Osman'ın yıldızı Çağrı Şensoy'dan samimi açıklamalar! 'Tecrübeli babalardan tavsiyeler alıyorum'
Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun perde arkası Takvim.com.tr'de! Esad PKK/YPG'ye sığındı... Türkiye ve SMO "terör koridoru"nu dağıttı
Eşyalarını hazırladı! İşte G.Saray'ın ocak bombası
Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe! F.Bahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe! 10:13
Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! 10:10
Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? 09:56
Galatasaray - Eyüpspor maçı yayın bilgileri! Galatasaray - Eyüpspor maçı yayın bilgileri! 09:46
F.Bahçe evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor! F.Bahçe evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor! 09:41
G.Saray'da flaş karar! 5 futbolcu... G.Saray'da flaş karar! 5 futbolcu... 09:36
Daha Eski
Beşiktaş, Hatayspor'a konuk oluyor! Beşiktaş, Hatayspor'a konuk oluyor! 09:35
Eşyalarını hazırladı! İşte G.Saray'ın ocak bombası Eşyalarını hazırladı! İşte G.Saray'ın ocak bombası 09:08
Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman? 09:01
Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi 08:58
Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 08:47
Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman? Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman? 08:44