GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri: Harakiri yaptı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılırken puanını 11 yaptı ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül AZ Alkmaar - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'u eleştirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül AZ Alkmaar - Galatasaray maçını kaleme aldı. Üründül Okan Buruk'un çift forvet kararını eleştirdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL - OKAN BURUK HARAKİRİ YAPTI
Galatasaray dün gece maça çok erken yediği golle adeta yenik başladı.
Devre sonuna kadar çok sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Galatasaray oyunu karşı alana yıktı.
Ama rakibin çok koşan ve deparlı oyuncuları her kazanılan topta geniş alanlardan arka arkaya pozisyonlar buldular. İki tane Muslera'nın çok önemli kurtarışı var. İki tane de gençliklerinden dolayı acemice kaçırdıkları goller var.
Yani maç farklı bir yenilgiye gidecekken devre sonunda Osimhen'den skora denge geldi.
İkinci yarıya G.Saray oyunu kontrol altına alarak başladı. İlk yarının aksine de rakibe etkili atak şansı verilmezken hücum girişimlerinde ise bazı tehlikeler yaratsalar da net bir üretkenlik sağlayamadılar ve 90 dakika deplasman için iyi bir skorla döndüler.
Gelelim Okan Buruk hocaya; sahaya çıkardığı ilk 11, bu tip fizik açıdan güçlü ve hızlı takımlara karşı tam bir harakiriydi.
Çift santrfor da nereden çıktı? Madem İcardi'den sonra çift santrforla devam etmek istiyordun neden Bodrum maçına böyle başlamadın?
Gelelim en büyük hataya... Nelsson yedek kaldığı için zihinsel ve fiziksel hazır değil.
3'lü defansa monte ediyorsun hem de ortasına! Bu şekilde Sanchez'in süpürücülüğü de hayal oluyor. Metehan-Nelsson değişikliğine gidip Sanchez'i orta stopere çekti. Sonra da Batshuayi çıkarıp çift santrfora son verdi.
Sonuçta yine Okan Buruk'un şansı dün gece de devam etti.
Genç ve acemi rakip ilk yarı bulduğu rekor fırsatları değerlendiremeyince önemli 1 puan kazanıldı. Tabii ki bu eleştirileri yaptık ama kazanan her zaman haklıdır!
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