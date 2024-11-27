Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

ARIAS ÇOK İSTEKLİ Kariyerine Avrupa'da bir kulüpte devam etmek isteyen Jhon Arias, Galatasaray'a gelmek istiyor.

27 yaşındaki Kolombiyalı yıldız daha önce hiç Avrupa'da oynamadı. Güney Amerika'da hem Brezilya hem de ülkesi Kolombiya'da ciddi başarılara imza atan Arias artık Avrupa liglerine geçmek istiyor.