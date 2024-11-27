Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar
Yaptığı flaş transferlerle Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen Cimbom, devre arasında kadrosuna önemli isimleri dahil etmek için kolları sıvadı. Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum hattına takviye planlayan sarı kırmızılıların teknik heyeti, kanat rotasyonunu genişletmek için yıldız isimleri listesine aldı. İşte Galatasaray'ın peşindeki isimler... | GALATASARAY HABERLERİ
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Milan'da sözleşmesi sona erecek olan Davide Calabria hem sağ bek hem de sol bek oynamasıyla son derece cazip duruyor.
Calabria zaman zaman sağ kanatta da şans bulabiliyor.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalya'da yalnızca 6 resmi maçta şans bulabildi.
CALABRIA LİSTEDE
İtalya basınında çıkan haberlerde; Milan'ın takım kaptanlarından olan Davide Calabria ile artık yollarını ayıracağı kaydedildi.
Calabria'nın da Milan'dan ayrılmak istediği bildirildi. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bedelsiz bir şekilde İtalyan devinden ayrılmaya yakın olduğu belirtildi.
Milan altyapısından yetişen Calabria 11 senede 264 maça çıktı.
ARIAS'TA ANLAŞMA TAMAM
Teknik Direktör Okan Buruk, kanatlara da önem veriyor. Galatasaray'da öncelikli hedefin Jhon Arias olduğunu biliyor.
Kolombiyalı yıldızla prensipte anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar artık oyuncunun kulübü Fluminense ile son görüşmeleri yapıyor. Ocak ayında ilk transfer hamlesinin Arias olması bekleniyor.
27 yaşındaki futbolcu, 2024 yılı içerisinde Fluminense'de tam 47 resmi maçta forma giydi, 13 gol atıp 8 asistle istikrarlı ve formda bir görüntü sergiledi.
ARIAS ÇOK İSTEKLİ
Kariyerine Avrupa'da bir kulüpte devam etmek isteyen Jhon Arias, Galatasaray'a gelmek istiyor.
27 yaşındaki Kolombiyalı yıldız daha önce hiç Avrupa'da oynamadı. Güney Amerika'da hem Brezilya hem de ülkesi Kolombiya'da ciddi başarılara imza atan Arias artık Avrupa liglerine geçmek istiyor.
Deneyimli futbolcu için Galatasaray önemli bir seçenek olarak duruyor.
SÜRPRİZ CORREA GELİŞMESİ
Galatasaray'da sürpriz bir kanat oyuncusu daha gündeme geldi.
İspanya basınında; Atletico Madrid'den Angel Correa'nın Cimbom'un listesinde olduğu vurgulandı.
Haziran 2026'ya kadar İspanyol kulübüyle kontratı olan Correa'nın buna rağmen geleceğiyle ilgili önemli kararlar alabileceği aktarıldı.
Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin geleceğinin tartışıldığı, Arjantinli yıldızın da bu sebepten dolayı ayrılmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.
ADETA JOKER GİBİ
Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme gelen Angel Correa'yı teknik heyetin de çok beğendiği bildirildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un son derece sıcak baktığı Arjantinli yıldız; her iki kanatta forma giyebiliyor. 29 yaşındaki yıldız bu sezon Atletico Madrid'de 18 resmi maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı.
29 yaşındaki yıldız bu sezon Atletico Madrid'de 18 resmi maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı.
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