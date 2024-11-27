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Haberler Galatasaray Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Yaptığı flaş transferlerle Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen Cimbom, devre arasında kadrosuna önemli isimleri dahil etmek için kolları sıvadı. Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum hattına takviye planlayan sarı kırmızılıların teknik heyeti, kanat rotasyonunu genişletmek için yıldız isimleri listesine aldı. İşte Galatasaray'ın peşindeki isimler... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 10:12
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Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Sarı-kırmızılı takım devre arası transfer döneminde kanat takviyeleri planlıyor.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Aslan; hem savunma hem de hücumda fayda getirecek isimlere yönelmeyi hedefliyor.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Deneyimli yıldızlara odaklanan Galatasaray'da üç önemli oyuncu öne çıkıyor.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Milan'da sözleşmesi sona erecek olan Davide Calabria hem sağ bek hem de sol bek oynamasıyla son derece cazip duruyor.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Calabria zaman zaman sağ kanatta da şans bulabiliyor.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

27 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalya'da yalnızca 6 resmi maçta şans bulabildi.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

CALABRIA LİSTEDE

İtalya basınında çıkan haberlerde; Milan'ın takım kaptanlarından olan Davide Calabria ile artık yollarını ayıracağı kaydedildi.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Calabria'nın da Milan'dan ayrılmak istediği bildirildi. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bedelsiz bir şekilde İtalyan devinden ayrılmaya yakın olduğu belirtildi.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Milan altyapısından yetişen Calabria 11 senede 264 maça çıktı.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

ARIAS'TA ANLAŞMA TAMAM

Teknik Direktör Okan Buruk, kanatlara da önem veriyor. Galatasaray'da öncelikli hedefin Jhon Arias olduğunu biliyor.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Kolombiyalı yıldızla prensipte anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar artık oyuncunun kulübü Fluminense ile son görüşmeleri yapıyor. Ocak ayında ilk transfer hamlesinin Arias olması bekleniyor.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

27 yaşındaki futbolcu, 2024 yılı içerisinde Fluminense'de tam 47 resmi maçta forma giydi, 13 gol atıp 8 asistle istikrarlı ve formda bir görüntü sergiledi.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

ARIAS ÇOK İSTEKLİ

Kariyerine Avrupa'da bir kulüpte devam etmek isteyen Jhon Arias, Galatasaray'a gelmek istiyor.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

27 yaşındaki Kolombiyalı yıldız daha önce hiç Avrupa'da oynamadı. Güney Amerika'da hem Brezilya hem de ülkesi Kolombiya'da ciddi başarılara imza atan Arias artık Avrupa liglerine geçmek istiyor.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Deneyimli futbolcu için Galatasaray önemli bir seçenek olarak duruyor.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

SÜRPRİZ CORREA GELİŞMESİ

Galatasaray'da sürpriz bir kanat oyuncusu daha gündeme geldi.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

İspanya basınında; Atletico Madrid'den Angel Correa'nın Cimbom'un listesinde olduğu vurgulandı.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Haziran 2026'ya kadar İspanyol kulübüyle kontratı olan Correa'nın buna rağmen geleceğiyle ilgili önemli kararlar alabileceği aktarıldı.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin geleceğinin tartışıldığı, Arjantinli yıldızın da bu sebepten dolayı ayrılmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

ADETA JOKER GİBİ

Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme gelen Angel Correa'yı teknik heyetin de çok beğendiği bildirildi.

Galatasaray transferde kanatlanacak! İşte listedeki yıldızlar

Teknik Direktör Okan Buruk'un son derece sıcak baktığı Arjantinli yıldız; her iki kanatta forma giyebiliyor. 29 yaşındaki yıldız bu sezon Atletico Madrid'de 18 resmi maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı.

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