Galatasaray'dan Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'dan son olarak Bodrum FK maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE CİMBOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır.