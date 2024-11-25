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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması!

Galatasaray'dan Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması!

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanan Kaan Ayhan için sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 18:36 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 18:43
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Galatasaray'dan Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'dan son olarak Bodrum FK maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE CİMBOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır.

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