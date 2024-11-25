Galatasaray maçı öncesi Arda Turan için çarpıcı sözler!
Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Denizli, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Galatasaray - Eyüpspor maçı öncesi Arda Turan için çarpıcı bir yorum yaptı. İşte detaylar...
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"SARI KART GÖREN EYÜPSPORLU OYUNCULAR..."
Denizli, Galatasaray - Eyüpspor maçıyla ilgili sözlerinin ardından moderatör tarafından gelen, "Arda da kendini attırmak istedi, attıramadı var bir de" şeklinde hatırlatmanın ardından, "Arda'nın kulübede olmadığı maçlarda Eyüpspor kazandı. Böyle bir mantık olabilir mi? İnsanın bu kadar beyninin arkasında çok farklı düşünceler olabilir mi? Kulübede olmadığı maçları kazanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Futbol heyecanı içerisinde, maç heyecanı içerisinde hiçbir insan evladı böyle bir şey düşünebilir mi; "Ben sarı kart göreyim." Bu sadece Eyüpsporlu oyuncular için değil, her futbolcu için öyle Benim hayatım geçti futbolun içinde. Hayatta böyle bir futbolcu profili bulamazsınız. Yok başkanı da Galatasaray sempatizanıymış. Bir insan böyle bir şeyi nasıl düşünebilir?" diye konuştu.
ARDA TURAN'IN GALATASARAY YOLU AÇILIR
"Bunu konuşan insanlar, bunu nasıl düşünmez? Arda, Galatasaray'ı yenerse, Galatasaray yolu açılır. Bu mantığı nasıl terse çeviriyorlar? Yazık değil mi bu insanlara? Bir futbolcu, Eyüp'te oynayan bir oyuncu, ona sezon başında, "Bu ligde 8 tane maç oynayacaksın, hangi maçlarda oynamak istersin?" Başka bir şey söyler mi ya? Böyle bir mantıkla insanların neden kafasını karıştırıyorsunuz? Neden insanları töhmet altında bırakıyorsunuz? Sadece Eyüplü oyuncular veya Arda için değil, hepsi için."
"NASIL BİR ÜLKEYİZ BİZ"
"Hakem için de öyle. Yanlış bir karar. "Kafasının arkasında başka bir şey var" Niye olsun arkadaş? Bu işten emek yiyen, istikbal bekleyen insan, neden kafasının arkasında başka bir şey olsun? Kafasının arkasında başka bir şey olan insanın bir yere gitme şansı zaten yoktur, bunu bilmiyor mu? Bu sadece futbolda değil, ticarette de siyasette de böyle. Kafasının arkasında başka şeyler taşıyan insanın bir yerde başarıya gitme şansı yoktur. Bunu insanlar neden değerlendirmiyor? Hep olumsuz yönden bakıyorlar. Nasıl bir ülkeyiz biz ya!"
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