Galatasaray maçı öncesi Arda Turan için çarpıcı sözler!

"SARI KART GÖREN EYÜPSPORLU OYUNCULAR..." Denizli, Galatasaray - Eyüpspor maçıyla ilgili sözlerinin ardından moderatör tarafından gelen, "Arda da kendini attırmak istedi, attıramadı var bir de" şeklinde hatırlatmanın ardından, "Arda'nın kulübede olmadığı maçlarda Eyüpspor kazandı. Böyle bir mantık olabilir mi? İnsanın bu kadar beyninin arkasında çok farklı düşünceler olabilir mi? Kulübede olmadığı maçları kazanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Futbol heyecanı içerisinde, maç heyecanı içerisinde hiçbir insan evladı böyle bir şey düşünebilir mi; "Ben sarı kart göreyim." Bu sadece Eyüpsporlu oyuncular için değil, her futbolcu için öyle Benim hayatım geçti futbolun içinde. Hayatta böyle bir futbolcu profili bulamazsınız. Yok başkanı da Galatasaray sempatizanıymış. Bir insan böyle bir şeyi nasıl düşünebilir?" diye konuştu.