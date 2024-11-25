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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk tepki göstermişti! Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk tepki göstermişti! Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13 haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonu yaptığı açıklamada çim uzunluğuna tepki göstermişti. Buruk'un bu sözleri sonrası Bodrum FK'nın maçlarını oynadığı Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda çimlerin boyu ölçülerek boyu belirlendi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 12:10
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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk tepki göstermişti! Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk tepki göstermişti! Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı

Okan Buruk müsabakanın ardından zemindeki çimin boyuyla ilgili sert açıklamalar yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk tepki göstermişti! Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı

Okan Buruk'un "Futbol adına hiçbir ortam yok burada. Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce saha sulanmamış."

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk tepki göstermişti! Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı

"Özellikle hep oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış" sözlerinin ardından Bodrum FK stadının zemininde çim boyu ölçümü yapıldı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk tepki göstermişti! Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre standardı 2.4 cm olan çim uzunluğunun Bodrum FK stadında 1.8 ile 2 cm arasında olduğu belirtildi.

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