GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk tepki göstermişti! Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13 haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonu yaptığı açıklamada çim uzunluğuna tepki göstermişti. Buruk'un bu sözleri sonrası Bodrum FK'nın maçlarını oynadığı Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda çimlerin boyu ölçülerek boyu belirlendi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Okan Buruk'un "Futbol adına hiçbir ortam yok burada. Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce saha sulanmamış."
"Özellikle hep oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış" sözlerinin ardından Bodrum FK stadının zemininde çim boyu ölçümü yapıldı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre standardı 2.4 cm olan çim uzunluğunun Bodrum FK stadında 1.8 ile 2 cm arasında olduğu belirtildi.
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