Lucas Torreira: Galatasaray için çalışıyorum

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TORREIRA'NIN AÇIKLAMALARI

"Hep karışık oluyor milli aradan sonraları. Biz çok iyi hazırlanmıştık. Zor olacağını biliyorduk. Zor bir saha, inanılmaz bir rüzgar vardı, bizi zorladı. Sabırlı oynadık, 10 kişi kaldılar, ondan sonra boşluk bulmak kolaylaştı. Michy'nin golüyle kazandık. Çok mutluyuz."

"Her gün çalışıyorum ki hafta sonlarında kendimi göstereyim. Galatasaray için çalışıyorum. Yapılan övgüler hiç önemli değil benim için. Takım kazanıyorsa ben mutluyum. Hayatını kaybeden bir Galatasaray taraftarı vardı. Bu galibiyeti ona adıyoruz. Umarım ki o da bu galibiyeti kutluyordur çok uzak olmayan bir yerde..."