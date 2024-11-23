GALATASARAY HABERLERİ - Michy Batshuayi'den öz eleştiri!

Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların Belçikalı yıldızı karşılaşmanın ardından öz eleştiri yaptı.

İŞTE BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ

Michy Batshuayi: "Bu akşam iyi bir Galatasaray göremedik. Evimizde oynamadık, deplasmandaydık, 3 puan önemliydi. Bunun yanında da Yiğit ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Her zaman arkalarındayız."

"Çift forvet ya da tek forvet, ikisinde de oynayabilirim. Victor çok uzun, hava toplarında iyi. Ayrıca derine de koşular atıyor. Ben teknik olarak daha iyiyim. Hocanın seçimi daha önemli. Hoca da gereken seçimi yapıyor."