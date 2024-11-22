Galatasaray'ın Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın Bodrum FK ile oynayacağı 13. hafta müsabakasının kamp kadrosu belli oldu.

Bu maçtan 3 puanla ayrılarak ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım olmayı hedefleyen Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Icardi ve Jacobs'un yanı sıra cezalı Davinson Sanchez de kamp kadrosunda yer almadı.

Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çalacağı maçta Okan Buruk ile Volkan Demirel 4. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak 31 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 11 puanla 16. sırada sırada yer alıyor.

Bodrum FK ile Galatasaray arasındaki mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak.

İşte Cimbom'un kafilesi: