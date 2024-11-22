Galatasaray'da Bodrum FK maçı hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de 31 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 13. hafta mücadelesinde Bodrum FK deplasmanına çıkacak.

Sarı kırmızılılar, Bodrum'dan galibiyet ile ayrılarak namağlup ünvanlarını korumak için mücadele edecek. Ayrıca Galatasaray, Bodrum'dan 3 puanla dönerse Okan Buruk, Süper Lig'de 12 maçta 34 puana ulaşan ilk teknik adam olarak tarihe geçecek

Bu doğrultuda Cimbom, 22 Kasım Cuma günü yaptığı paylaşım ile antrenmanları tamamladığını duyurdu.

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