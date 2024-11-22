Galatasaray tarih yazmak üzere! Bodrumspor maçında...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sezona Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı hedefleri ile başladı.

İki kulvarda da namağlup bir şekilde devam eden sarı kırmızılılar, milli aranın ardından Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak.