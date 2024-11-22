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Haberler Galatasaray Galatasaray tarih yazmak üzere! Bodrumspor maçında...

Galatasaray tarih yazmak üzere! Bodrumspor maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ilk kez Bodrumspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynayacakları bu maçtan galip ayrılırlarsa Süper Lig tarihine geçecekler. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 11:14
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Galatasaray tarih yazmak üzere! Bodrumspor maçında...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sezona Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı hedefleri ile başladı.

Galatasaray tarih yazmak üzere! Bodrumspor maçında...

İki kulvarda da namağlup bir şekilde devam eden sarı kırmızılılar, milli aranın ardından Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak.

Galatasaray tarih yazmak üzere! Bodrumspor maçında...

Oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 31 puan ile liderlik koltuğunda.

Galatasaray tarih yazmak üzere! Bodrumspor maçında...

İstanbul devlerinden Cimbom, Bodrum'dan 3 puan ile ayrılması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım olacak.

Galatasaray tarih yazmak üzere! Bodrumspor maçında...

Bu mücadeleyi kazanarak tarihe geçmek ve moral bulmak isteyen Aslanlar, bir sonraki maçlarına 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar deplasmanında çıkacak.

Galatasaray tarih yazmak üzere! Bodrumspor maçında...

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 32 kez rakip fileleri havalandırdı ve kalesinde 11 gol gördü.

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