Galatasaray tarih yazmak üzere! Bodrumspor maçında...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ilk kez Bodrumspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynayacakları bu maçtan galip ayrılırlarsa Süper Lig tarihine geçecekler. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberi
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İstanbul devlerinden Cimbom, Bodrum'dan 3 puan ile ayrılması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım olacak.
Bu mücadeleyi kazanarak tarihe geçmek ve moral bulmak isteyen Aslanlar, bir sonraki maçlarına 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar deplasmanında çıkacak.
Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 32 kez rakip fileleri havalandırdı ve kalesinde 11 gol gördü.
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