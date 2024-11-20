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Haberler Galatasaray Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Olympique Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransız ekibinde bekleneni veremedi. Fransız basını, Fildişili yıldızla ilgili sarı-kırmızılılara kötü haberi verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 12:16
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Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Sezona üst üste 3. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Sarı-kırmızılılar, özellikle Victor Osimhen transferiyle dünya çapında gündem oldu.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Osimhen dışında birçok yıldızı daha takıma kazandıran Cimbom'da çok sayıda ayrılık gerçekleşti.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Galatasaray'da Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile birlikte ayrılığı en çok konuşulan isimse Wilfried Zaha oldu.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen tecrübeli yıldız, yeni sezon öncesi Olympique Lyon'a kiraladı.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Ancak Zaha'nın Fransız ekibindeki kariyeri beklediği şekilde ilerlemedi.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

32 yaşındaki futbolcu, Lyon'da beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Takımla yıldızı barışmayan deneyimli kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Fransa basını, Olympique Lyon'da kiralık forma giyen Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a geri dönmek istediğini yazdı.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Zaha'nın sarı-kırmızılılarla görüştüğünü ve Lyon'da mutsuz olduğunu ilettiği bildirildi.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Hem kulüp içindeki sıkıntılar hem de Lyon'un hocası Pierre Sage ile yıldızı barışmayan Fildişili yıldızın ocak ayında tekrar Türkiye'ye döneceği vurgulandı.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Olympique Lyon'un da bu geri dönüşe izin vereceği belirtildi.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Wilfried Zaha bu sezon Lyon formasıyla 5 maçta süre aldı. Fildişili yıldız, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...

Zaha'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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