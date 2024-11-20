Galatasaray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Olympique Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransız ekibinde bekleneni veremedi. Fransız basını, Fildişili yıldızla ilgili sarı-kırmızılılara kötü haberi verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile birlikte ayrılığı en çok konuşulan isimse Wilfried Zaha oldu.
Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen tecrübeli yıldız, yeni sezon öncesi Olympique Lyon'a kiraladı.
Ancak Zaha'nın Fransız ekibindeki kariyeri beklediği şekilde ilerlemedi.
32 yaşındaki futbolcu, Lyon'da beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.
Takımla yıldızı barışmayan deneyimli kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'A DÖNÜYOR
Fransa basını, Olympique Lyon'da kiralık forma giyen Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a geri dönmek istediğini yazdı.
Zaha'nın sarı-kırmızılılarla görüştüğünü ve Lyon'da mutsuz olduğunu ilettiği bildirildi.
Hem kulüp içindeki sıkıntılar hem de Lyon'un hocası Pierre Sage ile yıldızı barışmayan Fildişili yıldızın ocak ayında tekrar Türkiye'ye döneceği vurgulandı.
Olympique Lyon'un da bu geri dönüşe izin vereceği belirtildi.
Wilfried Zaha bu sezon Lyon formasıyla 5 maçta süre aldı. Fildişili yıldız, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Zaha'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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