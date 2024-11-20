Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Kararını değiştirdi...
Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da geçirdiği sakatlık sonrası geri dönüşü merak konusu olan Mauro Icardi konusunda dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılılarda yaşanan o detay... GS SPOR HABERLERİ
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Roma'da ameliyatla birlikte özel bir klinikte rehabilitasyon ve fizyoterapi almayı planlayan Icardi, karar değişikliğine çok yakın.
Deneyimli santrforun ameliyatında ibre İstanbul'a döndü. Icardi'nin çapraz bağ ameliyatını ve sonrasındaki süreci Türkiye'de geçirmesinin ihtimali oldukça yüksek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz gün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Icardi'nin ameliyatı için İstanbul'u işaret etmişti.
Okan Buruk, "Icardi ameliyatını Türkiye'de olacak galiba. Burada çok iyi şekilde yapılıyor, rehabilitasyon da önemli. Yener hoca iletişim halinde. Haftaya belli olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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