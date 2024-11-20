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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Kararını değiştirdi...

Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Kararını değiştirdi...

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da geçirdiği sakatlık sonrası geri dönüşü merak konusu olan Mauro Icardi konusunda dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılılarda yaşanan o detay... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 12:32
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Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Kararını değiştirdi...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, ameliyatı için İtalya'da görüşmelerde bulunmuştu.

Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Kararını değiştirdi...

Roma'da ameliyatla birlikte özel bir klinikte rehabilitasyon ve fizyoterapi almayı planlayan Icardi, karar değişikliğine çok yakın.

Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Kararını değiştirdi...

Deneyimli santrforun ameliyatında ibre İstanbul'a döndü. Icardi'nin çapraz bağ ameliyatını ve sonrasındaki süreci Türkiye'de geçirmesinin ihtimali oldukça yüksek.

Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Kararını değiştirdi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz gün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Icardi'nin ameliyatı için İstanbul'u işaret etmişti.

Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Kararını değiştirdi...

Okan Buruk, "Icardi ameliyatını Türkiye'de olacak galiba. Burada çok iyi şekilde yapılıyor, rehabilitasyon da önemli. Yener hoca iletişim halinde. Haftaya belli olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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