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Haberler Galatasaray Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için arayışlarına hız veren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği yıldız isme imza attırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 10:29
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Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Cimbom, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yarıştığı kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri kanat transferi...

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Kanat bölgesine transfer yapacak Galatasaray'da Jhon Arias konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldız için Fluminense ile anlaşma zemini yakaladı.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Arias'ın kariyerine Avrupa'da bir kulüpte devam etmek istediğini vurgulaması Fluminense'nin direncini kırdı.

zanmıştı.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Brezilya basınındaki haberlerde de 27 yaşındaki Arias'ın artık Galatasaray'a gitmeye çok yakın olduğu aktarıldı.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

46 RESMİ MAÇTA 13 GOL ATTI, 8 ASİST YAPTI

Fluminense ile Haziran 2026'ya kadar kontratı olan deneyimli kanat oyuncusu, Galatasaray ile uzun vadeli sözleşme yapmak istiyor.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Sarı-kırmızılıların tekliflerine 'evet' diyen Arias'ın Fluminense ile de görüşerek Avrupa'ya gideceğini aktardığı bildirildi.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Tüm anlaşmalar nihayete varırsa Kolombiyalı yıldızın ocak ayında Galatasaray'da olacağı belirtildi.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Jhon Arias bu sezon 46 resmi maçta 13 gol kaydetti ve 8 asist yaptı.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

HİÇ AVRUPA'DA OYNAMADI

Jhon Arias kariyeri boyunca Avrupa'da oynamadı.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

Ülkesi Kolombiya'da parlayan Arias, Ağustos 2021'de Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'ye imza attı.

Galatasaray transferi bitiriyor! İmza an meselesi

3 yıldır Fluminense'de olan Arias; 190 resmi maçta 42 gol, 42 asistle istikrarlı bir grafik yakaladı.

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