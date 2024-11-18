TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!

Galatasaray Yönetimi, bu sezon harika bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün sözleşme şartlarını iyileştirme kararı aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrasında yıldızı parlayan ve milli takımda da forma kapan Akgün ile anlaşma sağlanırsa, sözleşme süresi de uzatılacak.