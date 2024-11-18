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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da performansıyla bu sezon göz dolduran o futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isme 55 milyonluk bir teklifin geleceği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 11:25
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!

Galatasaray Yönetimi, bu sezon harika bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün sözleşme şartlarını iyileştirme kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrasında yıldızı parlayan ve milli takımda da forma kapan Akgün ile anlaşma sağlanırsa, sözleşme süresi de uzatılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!

24 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'dan yıllık 17 milyon 200 bin TL garanti ücret alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!

Akşam'ın haberine göre yönetim, bu rakamı 55 milyon TL seviyelerine çıkarmayı düşünüyor. Yunus da kariyerine Cimbom'da devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ünden oldukça memnun.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!

Başarılı oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı forma altında oynadığı 16 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!

Galatasaray formasıyla 77 maçta 12 gol, 10 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!

Yunus'un güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

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