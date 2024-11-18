TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isme 55 milyonluk teklif!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da performansıyla bu sezon göz dolduran o futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isme 55 milyonluk bir teklifin geleceği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
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Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'dan yıllık 17 milyon 200 bin TL garanti ücret alıyor.
Akşam'ın haberine göre yönetim, bu rakamı 55 milyon TL seviyelerine çıkarmayı düşünüyor. Yunus da kariyerine Cimbom'da devam etmek istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ünden oldukça memnun.
Başarılı oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı forma altında oynadığı 16 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray formasıyla 77 maçta 12 gol, 10 asist yaptı.
Yunus'un güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.
13 kez milli takım formasını giyen Yunus, 2 gol 55 milyon TL seviyelerine çıkarmayı atmayı başardı.
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