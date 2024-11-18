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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlubiyet serisine devam eden Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin yakın takibine giren Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in Real Madrid'in radarında olduğu açıklanmıştı. La Liga devinin 28 yaşındaki futbolcuya rekor rakam ödeme hazır olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 12:18
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

Futbolcular koşu ve geniş alanda topa sahip olma antrenmanının ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

Diğer yandan devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Davinson Sanchez'in talipleri artmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla teknik heyetin ve taraftarın yüzünü güldüren Kolombiyalı savunma oyuncusuna Real Madrid talip oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İspanyol basınından elfutbolero.com.co'dan derlediği habere göre Real Madrid, Davinson Sanchez için Galatasaray'a 30 milyon euro ödemeye hazır.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

Söz konusu haberde İspanyol ekibinin oyuncuya yakından ilgi duyduğunu belirtilirken, Davinson Sanchez'in takımda Eder Militao'nun yerini doldurabilecek bir isim olduğuna vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

Davinson Sanchez'in Real Madrid'e transferi gerçekleşirse yıldız futbolcu, tarihteki en pahalı Kolobiyalı savunma oyuncularından biri olacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

Davinson Sanchez Galatasaray formasıyla bu sezon 12 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!

Kolombiyalı yıldız futbolcu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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