TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Davinson Sanchez için Real Madrid'den rekor rakam!
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlubiyet serisine devam eden Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin yakın takibine giren Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in Real Madrid'in radarında olduğu açıklanmıştı. La Liga devinin 28 yaşındaki futbolcuya rekor rakam ödeme hazır olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Futbolcular koşu ve geniş alanda topa sahip olma antrenmanının ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Diğer yandan devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Davinson Sanchez'in talipleri artmaya devam ediyor.
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla teknik heyetin ve taraftarın yüzünü güldüren Kolombiyalı savunma oyuncusuna Real Madrid talip oldu.
aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İspanyol basınından elfutbolero.com.co'dan derlediği habere göre Real Madrid, Davinson Sanchez için Galatasaray'a 30 milyon euro ödemeye hazır.
Söz konusu haberde İspanyol ekibinin oyuncuya yakından ilgi duyduğunu belirtilirken, Davinson Sanchez'in takımda Eder Militao'nun yerini doldurabilecek bir isim olduğuna vurgu yapıldı.
Davinson Sanchez'in Real Madrid'e transferi gerçekleşirse yıldız futbolcu, tarihteki en pahalı Kolobiyalı savunma oyuncularından biri olacak.
Davinson Sanchez Galatasaray formasıyla bu sezon 12 maçta görev aldı.
Kolombiyalı yıldız futbolcu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
1.87 boyundaki defans oyuncusunun piyasa değeri 18 milyon euro.
Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'e kadar devam ediyor.
Davinson Sanchez kariyerinde 5 kez kupa sevinci yaşadı.
DİĞER