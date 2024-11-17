Galatasaray'dan flaş transfer görüşmesi! Hatipoğlu Arias için Azerbaycan'a gitti
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim ile birlikte Azerbaycan'da bir spor zirvesine katılan İbrahim Hatipoğlu, Kolombiyalı yıldız oyuncunun transferi için Brezilya kulübü yetkilileri ile bir araya gelecek. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Brezilya ekibi de etkinliğe davet edilen kulüpler arasında yer alıyor.
Sarı-Kırmızılılar, transferi 10 milyon Euro'nun altında bir rakama bitirmek istiyor.
Galatasaray devre arasında Kolombiyalı kanat oyuncusunu transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Arias'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Brezilya ekibinde 190 maçta görev alan Arias, 42 gol atarken 42 de asist yaptı.
Yıldız oyuncu, 23 kez formasını giydiği Kolombiya Milli Takımı'nda 3 kez gol sevinci yaşadı.
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