Galatasaray'dan flaş transfer görüşmesi! Hatipoğlu Arias için Azerbaycan'a gitti

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesinde ilk sırada yer alan Jhon Arias için ilk somut adım atılmak üzere...

Galatasaray yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Hatipoğlu dün Fatih Terim ile birlikte Azerbaycan'da bir spor zirvesine katıldı.