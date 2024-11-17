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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş transfer görüşmesi! Hatipoğlu Arias için Azerbaycan'a gitti

Galatasaray'dan flaş transfer görüşmesi! Hatipoğlu Arias için Azerbaycan'a gitti

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim ile birlikte Azerbaycan'da bir spor zirvesine katılan İbrahim Hatipoğlu, Kolombiyalı yıldız oyuncunun transferi için Brezilya kulübü yetkilileri ile bir araya gelecek. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'dan flaş transfer görüşmesi! Hatipoğlu Arias için Azerbaycan'a gitti

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesinde ilk sırada yer alan Jhon Arias için ilk somut adım atılmak üzere...

Galatasaray'dan flaş transfer görüşmesi! Hatipoğlu Arias için Azerbaycan'a gitti

Galatasaray yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Hatipoğlu dün Fatih Terim ile birlikte Azerbaycan'da bir spor zirvesine katıldı.

Galatasaray'dan flaş transfer görüşmesi! Hatipoğlu Arias için Azerbaycan'a gitti

Takvim'de yer alan habere göre; Bakü'deki etkinlik sonrası Hatipoğlu'nun Jhon Arias için Fluminense yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan flaş transfer görüşmesi! Hatipoğlu Arias için Azerbaycan'a gitti

Brezilya ekibi de etkinliğe davet edilen kulüpler arasında yer alıyor.

Galatasaray'dan flaş transfer görüşmesi! Hatipoğlu Arias için Azerbaycan'a gitti

Sarı-Kırmızılılar, transferi 10 milyon Euro'nun altında bir rakama bitirmek istiyor.

Galatasaray'dan flaş transfer görüşmesi! Hatipoğlu Arias için Azerbaycan'a gitti

Galatasaray devre arasında Kolombiyalı kanat oyuncusunu transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

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