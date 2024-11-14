TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gelişmesi! Devre arasında...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan sezon başı Fransız ekibi Olympique Lyon'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncu hakkında ortaya çıkan o haber, gündeme oturdu. İşte detaylar...
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Yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan oyuncu Fransız ekibi Olympique Lyon'a kiralık olarak gitti.
Zaha yeni takımında da sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.
Oyuncuyla ilgili son olarak L'Equipe flaş habere yer verdi. Yer alan haberde Lyon'un Zaha'dan memnun olmadığı aktarıldı.
Fransız ekibinin tecrübeli yıldızı Galatasaray'a göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.
Ocakta Zaha'nın sarı-kırmızılılara geri gelebileceği aktarıldı.
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