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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gelişmesi! Devre arasında...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gelişmesi! Devre arasında...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan sezon başı Fransız ekibi Olympique Lyon'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncu hakkında ortaya çıkan o haber, gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 09:59
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gelişmesi! Devre arasında...

Galatasaray geçen sezonun yaz transfer döneminde kadrosuna Wilfried Zaha'yı katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gelişmesi! Devre arasında...

Sarı-kırmızılıların Fildişili oyuncuyu transfer etmesi o dönem büyük yankı uyandırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gelişmesi! Devre arasında...

Fakat futbolcu Cimbom'da sergilediği performansla tam bir hayal kırıklığı oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gelişmesi! Devre arasında...

Yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan oyuncu Fransız ekibi Olympique Lyon'a kiralık olarak gitti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gelişmesi! Devre arasında...

Zaha yeni takımında da sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gelişmesi! Devre arasında...

Oyuncuyla ilgili son olarak L'Equipe flaş habere yer verdi. Yer alan haberde Lyon'un Zaha'dan memnun olmadığı aktarıldı.

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