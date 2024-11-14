TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi
Sarı-kırmızılı yönetimin gözü Sevilla'nın Arjantinli yıldızında. transfer döneminde önemli hamleler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir sağ bek gündeme geldi. Arjantin'le 2022 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız oyuncu sarı kırmızılıların transfer listesine girdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sevilla ile Haziran 2026'ya kadar kontratı olan ve bu sezon sadece 4 resmi maça çıkan 27 yaşındaki sağ bekin yeni bir kulübe gitmek istediği aktarıldı.
Arjantinli yıldızı Galatasaray'ın yanı sıra Nottingham Forest, Everton ve Bologna'nın da takip ettiği vurgulandı.
Ancak Cimbom'un hem kadrosundaki ünlü yıldızlar hem de UEFA Avrupa Ligi'nde olmasından dolayı bu transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.
ULUSLARARASI KUPALAR
Gonzalo Montiel kulüp kariyeri ve milli takım döneminde uluslararası kupalarıyla dikkat çekti.
Sevilla ile 2022-23'te Avrupa Ligi'ni kazanan 27 yaşındaki sağ bek, River Plate ile 2017-18'de Libertadores'i kaldırdı.
Montiel; Arjantin ile 1 Dünya Kupası, 1 Conmebol ve 2 Copa America zaferi yaşadı.
KATAR'DA TARİH YAZDI
Arjantin Milli Takımı'nın 36 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdiği 2022 Dünya Kupası'nda kadroda yer alan Gonzalo Montiel, tarihe geçmişti. Montiel, Katar'daki turnuvada Arjantin formasıyla 4 maçta süre almıştı. Montiel; Meksika, Avustralya, Hollanda ve Fransa maçlarında 113 dakika forma giymişti.
DİĞER