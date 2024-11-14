TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

Sevilla ile Haziran 2026'ya kadar kontratı olan ve bu sezon sadece 4 resmi maça çıkan 27 yaşındaki sağ bekin yeni bir kulübe gitmek istediği aktarıldı.

Arjantinli yıldızı Galatasaray'ın yanı sıra Nottingham Forest, Everton ve Bologna'nın da takip ettiği vurgulandı.