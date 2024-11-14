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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

Sarı-kırmızılı yönetimin gözü Sevilla'nın Arjantinli yıldızında. transfer döneminde önemli hamleler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir sağ bek gündeme geldi. Arjantin'le 2022 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız oyuncu sarı kırmızılıların transfer listesine girdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

Galatasaray, ara transfer döneminde eksik noktalara takviyeler yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

Sarı-kırmızılılar sağ bek için önemli bir ismi gündemine aldı. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile şampiyonluk kazanan Gonzalo Montiel, Aslan'da transfer listesine dahil edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

İspanya'da yayın yapan Fichajes'in haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, Sevilla ile sözleşmesi olan Montiel'i kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

Sevilla ile Haziran 2026'ya kadar kontratı olan ve bu sezon sadece 4 resmi maça çıkan 27 yaşındaki sağ bekin yeni bir kulübe gitmek istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

Arjantinli yıldızı Galatasaray'ın yanı sıra Nottingham Forest, Everton ve Bologna'nın da takip ettiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

Ancak Cimbom'un hem kadrosundaki ünlü yıldızlar hem de UEFA Avrupa Ligi'nde olmasından dolayı bu transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

ULUSLARARASI KUPALAR
Gonzalo Montiel kulüp kariyeri ve milli takım döneminde uluslararası kupalarıyla dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

Sevilla ile 2022-23'te Avrupa Ligi'ni kazanan 27 yaşındaki sağ bek, River Plate ile 2017-18'de Libertadores'i kaldırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

Montiel; Arjantin ile 1 Dünya Kupası, 1 Conmebol ve 2 Copa America zaferi yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şampiyon sağ bek! Montiel listeye girdi

KATAR'DA TARİH YAZDI
Arjantin Milli Takımı'nın 36 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdiği 2022 Dünya Kupası'nda kadroda yer alan Gonzalo Montiel, tarihe geçmişti. Montiel, Katar'daki turnuvada Arjantin formasıyla 4 maçta süre almıştı. Montiel; Meksika, Avustralya, Hollanda ve Fransa maçlarında 113 dakika forma giymişti.

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