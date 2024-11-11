GALATASARAY HABERİ - Samsunspor'un kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

İkinci yarının hemen başında Samsun, uydurma bir penaltı ile beraberliği yakalasa da eski G.Saray kalecisi Okan, yan ortada manasız bir şekilde topu elinden kaçırdı, Osimhen de tamamlayıp golü attı. Son 15 dakika takım oyundan düşmüştü ki bu kez 3. forvet Batshuayi sahne aldı.