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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Samsunspor'un kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

GALATASARAY HABERİ - Samsunspor'un kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. 5 golün atıldığı mücadeleye Karadeniz ekibinin kazandığı penaltılar damga vurdu. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Samsunspor'un Galatasaray karşısında kazandığı penaltıları yorumladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 10:13 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 10:15
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GALATASARAY HABERİ - Samsunspor'un kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERİ - Samsunspor'un kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi.

GALATASARAY HABERİ - Samsunspor'un kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2) ve Michy Batshuayi kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Samsunspor'un kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da Samsunspor maçında çalınan iki penaltı tartışma konusu oldu.

GALATASARAY HABERİ - Samsunspor'un kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıların aleyhine çalınan penaltı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte o yazı...

GALATASARAY HABERİ - Samsunspor'un kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

AHMET ÇAKAR - 'YAPI YOK' PENALTISI

Galatasaray'ın en iyi silahı, forvetleri… Icardi ağır sakatlandı, Osimhen 40 yıllık Galatasaraylı gibi maçın başında takımını öne geçiriverdi.

GALATASARAY HABERİ - Samsunspor'un kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

İkinci yarının hemen başında Samsun, uydurma bir penaltı ile beraberliği yakalasa da eski G.Saray kalecisi Okan, yan ortada manasız bir şekilde topu elinden kaçırdı, Osimhen de tamamlayıp golü attı. Son 15 dakika takım oyundan düşmüştü ki bu kez 3. forvet Batshuayi sahne aldı.

GALATASARAY HABERİ - Samsunspor'un kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

Galatasaray, forvet üstünlüğüyle zor maçları bile çözüyor. Maçı çözemeyen, hakemdi. İlk yarıda Galatasaray'ın attığı gol öncesi bir faul uydurdu. Üstelik Samsun kontratağa çıkıyordu, o faul de gitti gol oldu. Yine ilk yarıda Torreira'nın yaptığı penaltıyı es geçti.

GALATASARAY HABERİ - Samsunspor'un kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı

İlk yarıda yaptığı rezillikler yüzünden kendisine uyarı gelmiş olacak ki ikinci devre G.Saray aleyhine uydurma bir penaltı yarattı. Son dakikalarda uydurma bile olmayan ahlaksız bir penaltı verdi. Penaltı niye ahlaksız biliyor musunuz? Bu penaltı sadece 'Yapı yok' penaltısı… Bu adamlar sözüm ona hakemiz diye dolaşıyorlar.

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