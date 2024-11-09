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Haberler Galatasaray Tottenham'ı küçük düşürdü!

Tottenham'ı küçük düşürdü!

Galatasaray’ın Tottenham’ı eze eze yenmesi İngiltere’de en çok konuşulan konu oldu. Daily Mail, “Osimhen hezimeti”, Telegraph ise; “Galatasaray Tottenham’ı küçük düşürdü” manşetini attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Tottenham'ı küçük düşürdü!

Galatasaray, Avrupa Ligi 4. hafta maçında İngiliz devi Tottenham'ı evinde konuk etti. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte rakibini boğan ve 90 dakika boyunca da büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ancak attığından çok daha fazlasını kaçırdı. İngiliz basını da Galatasaray'ın Tottenham'ı eze eze yenmesine geniş yer ayırdı. Ada medyası; Tottenham'ın tarihi bir fark yemekten kurtulduğunu yazdı. İşte o manşetler;

G.SARAY SERSEMLETTİ

The Guardian: "Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı. Bir kriket maçının skoru gibi bitebilirdi bu maç." BBC: "Skor G.Saray'ın oyununu yansıtmadı." THE SUN: "Osimhen'in İstanbul'da ne işi var." MIRROR: "Tottenham, İstanbul'da unutması gereken bir maç yaşadı."DAILY MAIL: "Osmihen, Tottenham'ı hezimete uğrattı." TELEGRAPH: "G.Saray, Tottenham'ı küçük düşürdü." THE ATHLETIC: "G.Saray sersemletti."

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