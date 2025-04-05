Trabzonspor'a Muhammed Cham şoku!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, kritik maç öncesi Muhammed Cham'ın sakatlığıyla sarsıldı. Bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Sipay Bodrum FK ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Cham için resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Muhammed Cham'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi."

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