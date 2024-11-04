TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da o yıldızla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Derbideki performansıyla dikkat çeken futbolcu için Ada ekibi talip oldu. İşte detaylar...
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Danimarkalı sağ bekin geçen hafta sonradan dahil olduğu Beşiktaş maçında iyi görüntü vermesi de iddiaları güçlendirdi.
Derbide Kaan Ayhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez geçer not almıştı. Antrenman performansı da yükselen Jelert, önümüzdeki süreçte daha fazla forma şansı bulabilir.
Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'tan 9 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncu beklentilerin altında kalmıştı.
Jelert, Cimbom'la 5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı. Şu ana kadar vasatı aşamayan genç ismin etkisiz oyunu Sarı-Kırmızılı taraftarlarla birlikte tüm futbolseverleri çok şaşırtmıştı
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