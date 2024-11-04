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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da o yıldızla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Derbideki performansıyla dikkat çeken futbolcu için Ada ekibi talip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!

İngiliz basınından sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!

Norwich City, Galatasaray'dan Elias Jelert'in menajeri ile temasa geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!

Takvim'de yer alan habere göre Championship kulübünün futbolcuyu devre arasında kiralayabileceği öne sürüldü. Orta sıralardaki Ada takımının Championship'te 18 puanı bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!

Danimarkalı sağ bekin geçen hafta sonradan dahil olduğu Beşiktaş maçında iyi görüntü vermesi de iddiaları güçlendirdi.

Derbide Kaan Ayhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez geçer not almıştı. Antrenman performansı da yükselen Jelert, önümüzdeki süreçte daha fazla forma şansı bulabilir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'tan 9 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncu beklentilerin altında kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!

Jelert, Cimbom'la 5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı. Şu ana kadar vasatı aşamayan genç ismin etkisiz oyunu Sarı-Kırmızılı taraftarlarla birlikte tüm futbolseverleri çok şaşırtmıştı

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