TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık! Kiralık gönderilecek
Yaptığı transferlerle sezona flaş bir giriş yapan ve Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray'da ocak ayında ayrılıklar yaşanacak. 2 sezondur Okan Buruk'un gözüne giremeyen ve yabancı sınırına takılan Yusuf Demir'e talip çıktı. Yıldız oyuncu devre arasında kiralık olarak gönderilecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı kırmızılılar Yusuf Demir için Rapid Wien'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
2003 doğumlu sağ kanat, ara transfer döneminde düzenli forma giyeceği bir kulübe kiralanacak.
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın daha önce Basel'e kiraladığı 21 yaşındaki futbolcuya İsviçre ekiplerinden Lugano talip oldu.
Cimbom'un Demir'i devre arasında Lugano'ya kiralayabileceği konuşuluyor.
Piyasa değeri 2.5 milyon olan genç oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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