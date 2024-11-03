TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık! Kiralık gönderilecek

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir forma şansı bulmakta zorluk yaşıyor.

Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı sınırına takılan ve maç kadrolarına dahil edilmeyen genç oyuncu Okan Buruk'un gözüne girmeyi de başaramadı.