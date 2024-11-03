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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık! Kiralık gönderilecek

Yaptığı transferlerle sezona flaş bir giriş yapan ve Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray'da ocak ayında ayrılıklar yaşanacak. 2 sezondur Okan Buruk'un gözüne giremeyen ve yabancı sınırına takılan Yusuf Demir'e talip çıktı. Yıldız oyuncu devre arasında kiralık olarak gönderilecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 10:37
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık! Kiralık gönderilecek

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir forma şansı bulmakta zorluk yaşıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık! Kiralık gönderilecek

Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı sınırına takılan ve maç kadrolarına dahil edilmeyen genç oyuncu Okan Buruk'un gözüne girmeyi de başaramadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık! Kiralık gönderilecek

Bu sezon sonradan oyuna girdiği 4 maçta toplam 37 dakika şans bulan gurbetçi yetenek, kendisini bir türlü gösteremedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık! Kiralık gönderilecek

Sarı kırmızılılar Yusuf Demir için Rapid Wien'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık! Kiralık gönderilecek

2003 doğumlu sağ kanat, ara transfer döneminde düzenli forma giyeceği bir kulübe kiralanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık! Kiralık gönderilecek

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın daha önce Basel'e kiraladığı 21 yaşındaki futbolcuya İsviçre ekiplerinden Lugano talip oldu.

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