Galatasaray'ın yıldızı değere bindi! Tottenham maçında izleyecekler

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara, ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı yıldızı, Beşiktaş maçında yaptığı 2 asistle dikkatleri çekmişti.