Galatasaray'ın yıldızı değere bindi! Tottenham maçında izleyecekler
Galatasaray'ın son olarak Beşiktaş derbisinde aldığı 2-1'lik zaferin yankıları sürüyor. Bu mücadelede ortaya koyduğu performansla büyük alkış alan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk edeceği karşılaşmada özellikle izlenecek. İşte detaylar...
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Takvim'de yer alan habere göre Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Dorival Junior'un Galatasaray'ın Tottenham ile oynayacağı Avrupa Ligi maçına yetkili göndereceği öğrenildi.
Rams Park'ta oynanacak maçta Sambacı yıldız, milli takım yetkilileri tarafından izlenecek.
Galatasaray yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, "Gerçek Sara'yı henüz izlediğimizi düşünmüyorum. Sara, Brezilya Milli Takımı'na seçilirse Galatasaray'da tutamayız" ifadelerini kullanmıştı.
Sara, Brezilya Milli Takımı'na seçilirse değerinin daha da fazla artması bekleniyor.
Süper Lig'de 5 asisti bulunan Sambacı, zirvede yer alıyor.
25 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 13 asiste imza atmıştı.
Beşiktaş ile oynanan derbide 2 asist yapan Sara, Fenerbahçe'ye de Kadıköy'de gol atmayı başarmıştı.
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