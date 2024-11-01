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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın yıldızı değere bindi! Tottenham maçında izleyecekler

Galatasaray'ın son olarak Beşiktaş derbisinde aldığı 2-1'lik zaferin yankıları sürüyor. Bu mücadelede ortaya koyduğu performansla büyük alkış alan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk edeceği karşılaşmada özellikle izlenecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'ın yıldızı değere bindi! Tottenham maçında izleyecekler

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara, ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor.

Galatasaray'ın yıldızı değere bindi! Tottenham maçında izleyecekler

Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı yıldızı, Beşiktaş maçında yaptığı 2 asistle dikkatleri çekmişti.

Galatasaray'ın yıldızı değere bindi! Tottenham maçında izleyecekler

En büyük hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda forma giymek olduğu bilinen Sara, önemli bir eşiği atlamış durumda.

Galatasaray'ın yıldızı değere bindi! Tottenham maçında izleyecekler

Takvim'de yer alan habere göre Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Dorival Junior'un Galatasaray'ın Tottenham ile oynayacağı Avrupa Ligi maçına yetkili göndereceği öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldızı değere bindi! Tottenham maçında izleyecekler

Rams Park'ta oynanacak maçta Sambacı yıldız, milli takım yetkilileri tarafından izlenecek.

Galatasaray'ın yıldızı değere bindi! Tottenham maçında izleyecekler

Galatasaray yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, "Gerçek Sara'yı henüz izlediğimizi düşünmüyorum. Sara, Brezilya Milli Takımı'na seçilirse Galatasaray'da tutamayız" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın yıldızı değere bindi! Tottenham maçında izleyecekler

Sara, Brezilya Milli Takımı'na seçilirse değerinin daha da fazla artması bekleniyor.

Galatasaray'ın yıldızı değere bindi! Tottenham maçında izleyecekler

Süper Lig'de 5 asisti bulunan Sambacı, zirvede yer alıyor.

Galatasaray'ın yıldızı değere bindi! Tottenham maçında izleyecekler

25 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 13 asiste imza atmıştı.

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