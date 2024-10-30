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Haberler Galatasaray

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı!

Son dakika spor haberi... Galatasaray, Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 11:01 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 11:12
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı!

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi SEZGİN GÜLNAR'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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