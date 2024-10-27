Galatasaray'a Hırvat maestro! Ara transferde geliyor
Galatasaray, ara transfer çalışmalarına başladı. Jelert'in sağ bekteki performansından memnun kalmayan ve İtalya'dan ilk olarak Davide Calabria'yı gündemine alan sarı-kırmızılılar, ayrıca Hırvat yıldız için de harekete geçti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Atalanta takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 6 ve 8 numara olarak görev yapıyor.
Galatasaray, değeri 13 milyon euro olan ama sezon sonunda mukavelesi bitecek.
Hırvat oyuncuyu ocakta transfer etmek istiyor. Pasalic ile daha önce de temas kurulmuştu.
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