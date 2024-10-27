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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a Hırvat maestro! Ara transferde geliyor

Galatasaray, ara transfer çalışmalarına başladı. Jelert'in sağ bekteki performansından memnun kalmayan ve İtalya'dan ilk olarak Davide Calabria'yı gündemine alan sarı-kırmızılılar, ayrıca Hırvat yıldız için de harekete geçti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'a Hırvat Maestro! Ara transferde geliyor

Galatasaray devre arasında transfer bombalarını patlatacak.

Galatasaray'a Hırvat Maestro! Ara transferde geliyor

Öncelikle Elias Jelert'ten istediği verimi elde edemeyen Cimbom, Milan'ın 27 yaşındaki sağ beki Calabria'yı bitirmek istiyor.

Galatasaray'a Hırvat Maestro! Ara transferde geliyor

Sarı kırmızılı kulübün İtalya'daki bir diğer hedefi ise Mario Pasalic.

Galatasaray'a Hırvat Maestro! Ara transferde geliyor

Atalanta takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 6 ve 8 numara olarak görev yapıyor.

Galatasaray'a Hırvat Maestro! Ara transferde geliyor

Galatasaray, değeri 13 milyon euro olan ama sezon sonunda mukavelesi bitecek.

Galatasaray'a Hırvat Maestro! Ara transferde geliyor

Hırvat oyuncuyu ocakta transfer etmek istiyor. Pasalic ile daha önce de temas kurulmuştu.

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