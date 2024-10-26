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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli...

Galatasaray'da taraftarla büyük büyük bir uyum sağlayan Victor Osimhen bunu sahadaki performansıyla da göstermeye başladı. Sarı-kırmızılıların takımda kalmasını çok istediği oyuncu ise sürpriz bir adım attı. İşte Osimhen konusundaki o gelişme... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 10:37 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 11:48
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TRANSFER HABERİ: Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli...

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kiraladığı Victor Osimhen hem İstanbul hem Galatasaray'a adapte oluyor.

TRANSFER HABERİ: Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli...

İlk etapta Dries Mertens ve Hakim Ziyech'in de konakladığı rezidansa yerleşen Nijeryalı golcü, İstanbul'a alışmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli...

OKAN BURUK'U 'BABA' GİBİ GÖRÜYOR

Okan Buruk'la yakın bir ilişkisi olan Osimhen, Buruk'un kendisine yaklaşımından dolayı çok mutlu oluyor.

TRANSFER HABERİ: Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli...

Daha önce hiçbir teknik direktörün kendisine bu denli yakınlık kurmadığını ifade eden Nijeryalı, Buruk'u 'baba' gibi görüyor.

TRANSFER HABERİ: Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli...

TÜRK MUTFAĞINA ALIŞAMADI

Diğer yandan Osimhen, Türk mutfağına ise henüz alışabilmiş değil. Yemeklerini genellikle dışarıdan söyleyen Nijeryalı golcü, daha çok İtalyan mutfağını tercih ediyor.

TRANSFER HABERİ: Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli...

GÖKTÜRK'TEN EV BAKMAYA BAŞLADI

Habertürk'te yer alan habere göre Osimhen ayrıca Mauro Icardi'nin de yaşadığı bölge olan Göktürk tarafından da ev bakmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli...

Galatasaray'da çok mutlu olan ve devre arasında transferi düşünmeyen Nijeryalı, Kemerburgaz Tesisleri'ne de yakın olma maksadıyla bu bölgeye taşınmayı planlıyor

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