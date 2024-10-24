Osimhen'e Afrika'dan kötü haber! Aday gösterilmedi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, Afrika Futbol Federasyonu tarafından verilen "Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne" aday gösterilmedi.

Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yılın oyuncusu adayları şu şekilde:

-Amine Gouiri, Rennes

-Edmond Tapsoba, Leverkusen

-Simon Adingra, Brighton

-Chancel Mbemba, Marsilya

-Serhou Guirassy, Dortmund

-Achraf Hakimi, PSG

-Soufiane Rahimi, Al Ain

-Ademola Lookman, Atalanta

-William Troost-Ekong, Al Kholood

-Ronwen Williams, Sundowns