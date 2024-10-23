GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'ten çarpıcı açıklama: Benim için artık bitti

Dries Mertens, geçen yaz kramponlarını asmayı düşündü ve sonrasında bir yıl daha Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Belçikalı oyuncu, milli takıma olası bir dönüş hakkında konuştu.

Mertens, teknik direktör Domenico Tedesco ile görüştüğünü itiraf etti ve "Eğer ki takımdaki on oyuncu da sakatlanırsa ve gerçekten kimseyi bulamazsınız, beni her zaman arayabilirsiniz." dedi.