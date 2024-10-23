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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'ten çarpıcı açıklama: Benim için artık bitti

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens, Belçika basınında yaptığı ayrılık açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. 37 yaşındaki Belçikalı oyuncunun milli takımdan emekliliği ile ilgili yaşadığı süreç açıklanırken aynı zamanda Galatasaray'a bu sezon sonunda veda edeceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 16:06 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 16:10
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GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'ten çarpıcı açıklama: Benim için artık bitti

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldız oyuncusu Dries Mertens, Belçika basınında yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü.

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'ten çarpıcı açıklama: Benim için artık bitti

Belçikalı oyuncunun milli takımdan ayrılığı ile ilgili yaşadığı süreç açığa çıkarken aynı zamanda sarı kırmızılı ekibe de bu sezon sonunda veda edebileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'ten çarpıcı açıklama: Benim için artık bitti

İşte DAZN België'den derlenen ve Voetbal Primeur'de paylaşılan "Mertens Belçika'ya dönmeyi reddediyor: Artık sadece bir taraftarım" başlığı ile paylaşılan haber...

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'ten çarpıcı açıklama: Benim için artık bitti

Dries Mertens, geçen yaz kramponlarını asmayı düşündü ve sonrasında bir yıl daha Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Belçikalı oyuncu, milli takıma olası bir dönüş hakkında konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'ten çarpıcı açıklama: Benim için artık bitti

Mertens, teknik direktör Domenico Tedesco ile görüştüğünü itiraf etti ve "Eğer ki takımdaki on oyuncu da sakatlanırsa ve gerçekten kimseyi bulamazsınız, beni her zaman arayabilirsiniz." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'ten çarpıcı açıklama: Benim için artık bitti

"Benim için artık bitti, sadece bir taraftarım." diye ekleyen Mertens, bugüne dek Belçika milli takımı ile çıktığı 109 maçta 21 gol ve 33 gol kaydetmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'ten çarpıcı açıklama: Benim için artık bitti

Galatasaray'a 2022 - 2023 sezonunun yaz transfer döneminde katılan Belçikalı, sarı kırmızılı forma ile 98 maça çıkmış ve 23 kez fileleri havalandırırken 26 kez gol getiren pası atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'ten çarpıcı açıklama: Benim için artık bitti

30 Haziran 2025 tarihinde Cimbom ile sözleşmesi bitecek olan Mertens'in sezon sonunda futbola veda edeceği öngörülüyor.

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