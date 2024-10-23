GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'ten çarpıcı açıklama: Benim için artık bitti
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens, Belçika basınında yaptığı ayrılık açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. 37 yaşındaki Belçikalı oyuncunun milli takımdan emekliliği ile ilgili yaşadığı süreç açıklanırken aynı zamanda Galatasaray'a bu sezon sonunda veda edeceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 16:06 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 16:10
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Dries Mertens, geçen yaz kramponlarını asmayı düşündü ve sonrasında bir yıl daha Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Belçikalı oyuncu, milli takıma olası bir dönüş hakkında konuştu.
Mertens, teknik direktör Domenico Tedesco ile görüştüğünü itiraf etti ve "Eğer ki takımdaki on oyuncu da sakatlanırsa ve gerçekten kimseyi bulamazsınız, beni her zaman arayabilirsiniz." dedi.
"Benim için artık bitti, sadece bir taraftarım." diye ekleyen Mertens, bugüne dek Belçika milli takımı ile çıktığı 109 maçta 21 gol ve 33 gol kaydetmişti.
Galatasaray'a 2022 - 2023 sezonunun yaz transfer döneminde katılan Belçikalı, sarı kırmızılı forma ile 98 maça çıkmış ve 23 kez fileleri havalandırırken 26 kez gol getiren pası atmıştı.
30 Haziran 2025 tarihinde Cimbom ile sözleşmesi bitecek olan Mertens'in sezon sonunda futbola veda edeceği öngörülüyor.
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