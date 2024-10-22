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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

Süper Lig'de liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen son şampiyon Galatasaray, öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleri için kollarını sıvadı. Davinson Sanchez'in Real Madrid ile anılması ile birlikte savunma hattıyla ilgili endişeleri oluşan sarı kırmızılılar, Victor Nelsson ile ilgili flaş kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 09:57
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Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yolculuğuna 25 puan ile namağlup bir şekilde zirvede devam ediyor.

Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılarda hedef, bu sezonu da şampiyon bitirip armaya beşinci yıldızı eklemek.

Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

UEFA Avrupa Ligi'nde de çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan İstanbul takımı, Avrupa'daki üçüncü maçında Elfsborg'u misafir etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

Cimbom'un sezondaki gidişatı bu şekildeyken, aldıkları beraberlikler gündeme gelmişti ve taraftarların tepkileri mevcuttu.

Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

Özellikle LaLiga devi Real Madrid'in Davinson Sanchez'i yakın takibe aldığının açıklanmasının ardından savunma hattıyla ilgili endişeler oluştu.

Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

Sarı kırmızılı yönetim, Sanchez'in olası vedasına karşılık önlem almaya başladı ve yönünü Victor Nelsson'a çevirdi.

Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

Nelsson'a İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan ilgi vardı fakat Galatasaray tarafından vize çıkmamıştı.

Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

Danimarkalı stoperin takımdaki kalıcılığının sağlanması ve rotasyon oyuncusu olması ile ilgili huzursuzluğunun giderilmesi adına Cimbom'dan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

Türkiye'nin haberine göre Nelsson için 2028 yılında kadar sürecek olan yeni bir sözleşme hazırlanıyor.

Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

Bahsi geçen sözleşmede senelik 1 milyon Euro kazanan oyuncuya, %30 oranında bir zam yapılacak ve yıllık ücreti 1.3 milyon Euro'ya çıkarılacak.

Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

Nelsson, bu sezon Galatasaray forması ile 8 maçta toplamda 487 dakika forma giyerken henüz gol / asist katkısı sunmadı.

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