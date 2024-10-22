Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!
Süper Lig'de liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen son şampiyon Galatasaray, öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleri için kollarını sıvadı. Davinson Sanchez'in Real Madrid ile anılması ile birlikte savunma hattıyla ilgili endişeleri oluşan sarı kırmızılılar, Victor Nelsson ile ilgili flaş kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Cimbom'un sezondaki gidişatı bu şekildeyken, aldıkları beraberlikler gündeme gelmişti ve taraftarların tepkileri mevcuttu.
Özellikle LaLiga devi Real Madrid'in Davinson Sanchez'i yakın takibe aldığının açıklanmasının ardından savunma hattıyla ilgili endişeler oluştu.
Sarı kırmızılı yönetim, Sanchez'in olası vedasına karşılık önlem almaya başladı ve yönünü Victor Nelsson'a çevirdi.
Nelsson'a İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan ilgi vardı fakat Galatasaray tarafından vize çıkmamıştı.
Danimarkalı stoperin takımdaki kalıcılığının sağlanması ve rotasyon oyuncusu olması ile ilgili huzursuzluğunun giderilmesi adına Cimbom'dan flaş bir hamle geldi.
Türkiye'nin haberine göre Nelsson için 2028 yılında kadar sürecek olan yeni bir sözleşme hazırlanıyor.
Bahsi geçen sözleşmede senelik 1 milyon Euro kazanan oyuncuya, %30 oranında bir zam yapılacak ve yıllık ücreti 1.3 milyon Euro'ya çıkarılacak.
Nelsson, bu sezon Galatasaray forması ile 8 maçta toplamda 487 dakika forma giyerken henüz gol / asist katkısı sunmadı.
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