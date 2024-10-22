Galatasaray'da flaş Victor Nelsson kararı!

Nelsson'a İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan ilgi vardı fakat Galatasaray tarafından vize çıkmamıştı.

Danimarkalı stoperin takımdaki kalıcılığının sağlanması ve rotasyon oyuncusu olması ile ilgili huzursuzluğunun giderilmesi adına Cimbom'dan flaş bir hamle geldi.