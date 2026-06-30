Fransa-İsveç maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası'nda artık hataya yer olmayan eleme turları başlarken, gözler dev ekiplerin kapışmasına çevrildi. Hücum hattındaki patlayıcı gücü, yaratıcı orta sahası ve turnuva kazanma genetiğiyle rakiplerine korku salan Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Diğer tarafta ise grup aşamasında Japonya gibi dinamik bir ekibe karşı direnerek ne kadar tehlikeli bir turnuva takımı olduğunu gösteren İsveç, güçlü rakibinin yıldızlarını kompakt savunma anlayışıyla durdurarak tarihi bir sürprize imza atmanın hesaplarını yapıyor. Fransa-İsveç maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fransa-İsveç MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 32 turu kapsamındaki Fransa-İsveç mücadelesi 1 Temmuz Çarşamba günü oynanıyor.

Fransa-İsveç MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın son 16 turuna yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 00.00'da çaldı.

Fransa-İsveç MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa-İsveç mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Fransa-İsveç MAÇI İLK 11'LER

Fransa: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe

İsveç: Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak.