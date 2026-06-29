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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Fas penaltılarda Hollanda'yı devirdi! Son 16 biletini cebine koydu

Fas penaltılarda Hollanda'yı devirdi! Son 16 biletini cebine koydu

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Penaltılara giden mücadeleyi kazanan Fas, Hollanda'yı eleyerek son 16 turuna yükseldi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:54 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 07:12
Fas penaltılarda Hollanda'yı devirdi! Son 16 biletini cebine koydu

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikadası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Penaltılara giden mücadeleyi kazanan Fas adını son 16 turuna yükseldi.

MAÇTAN KARELER

Hollanda'nın golünü 72. dakikada Cody Gakpo kaydetti. Fas'ın golü 90. dakikada Issa Diop'tan geldi.

Seri penaltıları kazanan Fas son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ile eşleşti.

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