Fas penaltılarda Hollanda'yı devirdi! Son 16 biletini cebine koydu

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikadası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Penaltılara giden mücadeleyi kazanan Fas adını son 16 turuna yükseldi.
MAÇTAN KARELER
Hollanda'nın golünü 72. dakikada Cody Gakpo kaydetti. Fas'ın golü 90. dakikada Issa Diop'tan geldi.
Seri penaltıları kazanan Fas son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ile eşleşti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Hollanda iki pasla geldi golü buldu! Cody Gakpo golünü attı ve gözyaşlarına hakim olamadı! ⚽️ pic.twitter.com/TNIZD5y5zv— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2026
90+1'de sahneye Issa Diop çıktı! Fas pes etmiyor! 🇲🇦 pic.twitter.com/gBBi3qMEPZ— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2026