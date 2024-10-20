Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Galatasaray baskılı oynuyor, önde kaybedip, önde kazanıyor. Böyle olunca da geriye koşmaya gerek kalmıyor. İkinci yarı sıkıntılı dakikalar gelince Galatasaray'ın top kayıplarıyla Antalya daha fazla pozisyon bulmaya başladı.
Geç de olsa Batshuayi ve Osimhen hamlesi geldi. Jeneriklik bir gol ile Osimhen skoru belirledi. Elinde tecrübeli hakem kalmayınca aksiyon almakta zorlanan MHK; bir önceki hafta yönettiği Göztepe-Sivas maçında başarılı olan Ali Şansalan'ı güçlendirilmiş, FIFA yardımcılarıyla bu maça atamış. Maçın başında bir iki basit temasa faul verince "Eyvah" dedim ama sonra oyunu saldı.