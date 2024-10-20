Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Torreira'ya gösterdiği sarı kartı hakem dışında kimse anlamadı. Herhalde elle oynamaya gösterdi ama öyle sarı kart yorumu olmaz hatalı bir sarı. 41'de Kaan'ın burnuna gelen ayağında Güray'a çıkan sarı kart sınırda. Ayakucu teması anlık, arada top var ve gaddarlık-acımasızlık seviyesi kırmızı kart sınırının bir tık altında.

İlk yarının uzatma dakikalarında İcardi topa gitmek istiyor, Veysel önden ve arkadan İcardi'yi salmıyor, tuttuğu için forma arkadan uzuyor. İcardi, sol kol ile rakibinden kurtulmak istiyor ama Veysel bırakmıyor. UEFA da çift elle tutar sarılırsanız VAR devreye giriyor, bizde girmiyor.