TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Boey! Bayern Münih...
Yaz transfer döneminde sağ bek bölgesi için Elias Jelert'i transfer eden ancak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, ara transferde bir sağ bek transferi yapmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekip, rotasını geçen sezon rekor ücretle ara transferde Bayern Münih'e transfer olan ancak hayal kırıklığı yaşayan eski futbolcusu Sacha Boey'e çevirdi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Sızan bilgilere göre Bayern Münih, Boey'i kiralamaya karar verirse Cimbom devreye girecek.
Geçen ay menisküs ameliyatı olan Boey'in kasımda sahalara dönmesi bekleniyor.
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