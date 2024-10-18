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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Boey! Bayern Münih...

Yaz transfer döneminde sağ bek bölgesi için Elias Jelert'i transfer eden ancak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, ara transferde bir sağ bek transferi yapmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekip, rotasını geçen sezon rekor ücretle ara transferde Bayern Münih'e transfer olan ancak hayal kırıklığı yaşayan eski futbolcusu Sacha Boey'e çevirdi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Boey! Bayern Münih...

Bayern Münih, geçen sezon ara transferde rekor ücretle Galatasaray'dan aldığı Sacha Boey'de büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Boey! Bayern Münih...

Alman kulübü hem sık sık sakatlandığı hem de performansı düşük olduğu gerekçesiyle Fransız sağ beki kiralık vermeyi ya da satmayı düşünmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gündem yeniden Boey! Bayern Münih...

Sağ bek Jelert'te umduğunu bulamayan G.Saray ise Boey'in durumunu yakından takip ediyor.

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