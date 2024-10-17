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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a 2 talip birden! Ocakta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson'a Avrupa'nın önemli kulüpleri talip oldu. Yıldız oyuncunun ilk 11'de başladığı Danimarka - İsviçre maçı tribünden takip edildi. İşte Nelsson için ocakta teklif yapacak 2 takım... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a 2 talip birden! Ocakta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a 2 talip birden! Ocakta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

Sarı-Kırmızılılar'ın 26 yaşındaki stoperini İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina yakın takibe aldı. Danimarka Milli Takımı ile İsviçre karşısına çıkan Nelsson'u tribünde izleyen İtalyanlar'ın devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a 2 talip birden! Ocakta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

BETİS DE ONU ÇOK İSTİYOR
Takvim'de yer alan habere göre; Cimbom'da Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a 2 talip birden! Ocakta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

2-2 biten İsviçre-Danimarka maçında 76 dakika sahada kalan Nelsson başarılı futboluyla dikkatleri çekti. Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a 2 talip birden! Ocakta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

La Liga temsilcisi Real Betis'in de ocak ayındaki transfer döneminde Victor Nelsson için hamle yapacağı konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a 2 talip birden! Ocakta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

7 MİLYON EURO'YA ALINDI
GALATASARAY'IN Nelsson'un satışından beklentisi 15 milyon Euro. Danimarkalı stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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