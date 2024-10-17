TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a 2 talip birden! Ocakta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar
Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson'a Avrupa'nın önemli kulüpleri talip oldu. Yıldız oyuncunun ilk 11'de başladığı Danimarka - İsviçre maçı tribünden takip edildi. İşte Nelsson için ocakta teklif yapacak 2 takım... | GALATASARAY HABERLERİ
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BETİS DE ONU ÇOK İSTİYOR
2-2 biten İsviçre-Danimarka maçında 76 dakika sahada kalan Nelsson başarılı futboluyla dikkatleri çekti. Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor.
La Liga temsilcisi Real Betis'in de ocak ayındaki transfer döneminde Victor Nelsson için hamle yapacağı konuşuluyor.
7 MİLYON EURO'YA ALINDI
GALATASARAY'IN Nelsson'un satışından beklentisi 15 milyon Euro. Danimarkalı stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkan Nelsson, Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
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