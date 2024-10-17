TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a 2 talip birden! Ocakta Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor.

BETİS DE ONU ÇOK İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Cimbom'da Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.