TRANSFER HABERİ - Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...

Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası bu bölgeye Serge Aurier'i transfer eden Galatasaray, Fildişili futbolcudan istediği katkıyı alamamış ve sezonun sona ermesinin ardından oyuncuyla yollarını ayırmıştı.

Sezon başında Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i 9 milyon Euro karşılığında transfer eden sarı-kırmızılılarda Danimarkalı futbolcu, beklentilerin altında kaldı.