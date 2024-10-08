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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak kış transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, sarı-kırmızılıların sezon öncesi de gündemine aldığı yıldız futbolcuya ilgisini sürdürdüğünü açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 14:45
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Park'ta ağırladığı Alanyaspor'u Yunus Akgün'ün tek golüyle 1-0 mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden ocak ayı için çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, yaz transfer döneminde sağ bek transferine öncelik vermişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...

Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası bu bölgeye Serge Aurier'i transfer eden Galatasaray, Fildişili futbolcudan istediği katkıyı alamamış ve sezonun sona ermesinin ardından oyuncuyla yollarını ayırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...

Sezon başında Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i 9 milyon Euro karşılığında transfer eden sarı-kırmızılılarda Danimarkalı futbolcu, beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...

Ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...

GALATASARAY CALABRIA'DA ISRARCI

Relevo muhabiri Matteo Moretto, Galatasaray'ın Milan forması giyen Davide Calabria'yı ocak ayında kadrosuna katmak istediğini belirtti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...

Haberde İtalyan sağ bekin takımdan ayrılmaya sıcak bakmasa da olası bir ayrılık durumunda sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmeye alabileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...

Davide Calabria bu sezon Milan formasıyla çıktığı 3 maçta 220 dakika süre aldı.

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