TRANSFER HABERİ - Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak kış transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, sarı-kırmızılıların sezon öncesi de gündemine aldığı yıldız futbolcuya ilgisini sürdürdüğünü açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası bu bölgeye Serge Aurier'i transfer eden Galatasaray, Fildişili futbolcudan istediği katkıyı alamamış ve sezonun sona ermesinin ardından oyuncuyla yollarını ayırmıştı.
Sezon başında Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i 9 milyon Euro karşılığında transfer eden sarı-kırmızılılarda Danimarkalı futbolcu, beklentilerin altında kaldı.
Ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY CALABRIA'DA ISRARCI
Relevo muhabiri Matteo Moretto, Galatasaray'ın Milan forması giyen Davide Calabria'yı ocak ayında kadrosuna katmak istediğini belirtti.
Haberde İtalyan sağ bekin takımdan ayrılmaya sıcak bakmasa da olası bir ayrılık durumunda sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmeye alabileceği vurgulandı.
Davide Calabria bu sezon Milan formasıyla çıktığı 3 maçta 220 dakika süre aldı.
İtalyan futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Calabria'nın Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
27 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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