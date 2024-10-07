GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların başarılı futbolcusunun, ocak ayında rekor bedelle takımdan ayrılacağı belirtildi. İşte 24 yaşındaki ismin yeni adresi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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BARIŞ ALPER YILMAZ HAMLESİ!
Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta Galatasaray'ın en değerli isimlerinin başında gelen Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda ise beklentilerin çok altında kaldı.
Yaz aylarında birçok dev kulübü peşine takan ve EURO 2024'ün ardından takımda kalan 24 yaşındaki futbolcu, özellikle son haftalarda birçok eleştiri aldı.
Kamuoyunda oyuncunun mutsuz olduğu, takımdan ayrılmak istediği gibi iddialar da ortaya atıldı.
Barış Alper Yılmaz için yaşanan transfer gelişmesi ise İngiliz basını tarafından duyuruldu.
ADA YOLCUSU!
Akşam'da yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Barış Alper Yılmaz için gözünü kararttı.
İngiliz basınından kulübe yakın kaynaklar, Tottenham'ın devre arasında Barış Alper Yılmaz'ı kesinlikle istediğine vurgu yaptı.
Bu sebeple Londra ekibi, Galatasaray'ın kapısını dev bir teklifle çalacak.
Galatasaray'ın hedefi ise Barış Alper Yılmaz transferiyle Sacha Boey'un rekorunu kırmak.
Önümüzdeki günlerde bu transferde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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