  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların başarılı futbolcusunun, ocak ayında rekor bedelle takımdan ayrılacağı belirtildi. İşte 24 yaşındaki ismin yeni adresi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 12:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

Süper Lig devi Galatasaray'da sezonun en tartışılan isimlerinden birisi Barış Alper Yılmaz oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezonu muhteşem bir performansla tamamlayan milli oyuncu, yeni sezonda sarı kırmızılı formayla beklentilerin çok altında kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

Barış Alper Yılmaz'ın bu performans düşüşü camia içerisinde tartışma konusu olurken, milli futbolcu cephesinde sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

BARIŞ ALPER YILMAZ HAMLESİ!

Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta Galatasaray'ın en değerli isimlerinin başında gelen Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda ise beklentilerin çok altında kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yaz aylarında birçok dev kulübü peşine takan ve EURO 2024'ün ardından takımda kalan 24 yaşındaki futbolcu, özellikle son haftalarda birçok eleştiri aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

Kamuoyunda oyuncunun mutsuz olduğu, takımdan ayrılmak istediği gibi iddialar da ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

Barış Alper Yılmaz için yaşanan transfer gelişmesi ise İngiliz basını tarafından duyuruldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

ADA YOLCUSU!

Akşam'da yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Barış Alper Yılmaz için gözünü kararttı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

İngiliz basınından kulübe yakın kaynaklar, Tottenham'ın devre arasında Barış Alper Yılmaz'ı kesinlikle istediğine vurgu yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

Bu sebeple Londra ekibi, Galatasaray'ın kapısını dev bir teklifle çalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın hedefi ise Barış Alper Yılmaz transferiyle Sacha Boey'un rekorunu kırmak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı

Önümüzdeki günlerde bu transferde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

F.Bahçe'den G.Saray'da tarihi transfer çalımı!
F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Szymanski'den neden vazgeçemiyor? Sebebi ortaya çıktı!
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti: "Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın"
Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı
Barcelona'dan F.Bahçeli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu 12:31
Hacıosmanoğlu: Sahada rakibiz ama... Hacıosmanoğlu: Sahada rakibiz ama... 12:31
G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor! G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor! 12:17
F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi... F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi... 12:09
Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı 12:06
Beşiktaş Avrupa Kupası'nda Hapoel ile karşılaşacak! Beşiktaş Avrupa Kupası'nda Hapoel ile karşılaşacak! 12:00
Daha Eski
Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... 11:38
Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı 11:21
G.Saray evinde ERA Nymburk'u ağırlıyor! G.Saray evinde ERA Nymburk'u ağırlıyor! 11:18
Fethiyespor - Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor - Düzcespor maçı ne zaman? 11:04
Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman? Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman? 11:01
Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Kilis Belediyespor - Balıkesirspor maçı ne zaman? 10:48