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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında konuk olduğu Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı. Beklenmedik puan kaybı yaşayan sarı kırmızılılarda yeni transferin süre almaması dikkat çekti. Galatasaray'a büyük umutlarla gelen yıldız oyuncu hayal kırıklığı yarattı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 09:44
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Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Letonya ekibi Rigas Skola ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

Maça hızlı başlayan sarı kırmızılılar, Dries Mertens'in 12. dakikada attığı golle öne geçti.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

İlk yarıda oyunun hakimiyetini elinde bulunduran Cimbom, 38. dakikada Davinson Sanchez'in müthiş pasında Yunus Akgün ile farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

Letonya ekibinde Janis Ikaunieks 40. dakikada ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

Maçta son sözü Rigas Skola'dan 54. dakikada Lasha Odisharia söyledi ve karşılaşma 2-2 beraberlikle noktalandı.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

Favori olarak çıktığı maçta Galatasaray Letonya'da 2 puan bırakırken maç sonu Okan Buruk, sarı kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

Okan Buruk: Tabii ki üzgünüm. Bu kadar önemli kadrodan da beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Rakibi daha çok önemsememiz gereken yerler vardı. Bunu yapamadık. Üzgünüz. Özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç. Rahat kazanacağımız, 2-0'a getirdiğimiz maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık. Başaramadık. Rakibi tebrik ediyorum. Bu olmadı. Bu bize yakışmadı" yorumunu yaptı.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

JELERT SÜRE ALMADI

Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert, Rigas Skola maçında süre almadı.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

Büyük umutlarla kadroya katılan Danimarkalı sağ bek Galatasaray'daki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

Uyum sürecini henüz atlatamayan Danimarkalı oyuncunun fiziksel olarak zayıflığı dikkat çekiyor. Son oynadığı Kasımpaşa maçında 8 ikili mücadelenin 6'sını kaybeden Jelert, 4 hava topunu da kazanamadı.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maçta görev alan Jelert, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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