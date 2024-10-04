Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında konuk olduğu Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı. Beklenmedik puan kaybı yaşayan sarı kırmızılılarda yeni transferin süre almaması dikkat çekti. Galatasaray'a büyük umutlarla gelen yıldız oyuncu hayal kırıklığı yarattı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Letonya ekibinde Janis Ikaunieks 40. dakikada ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.
Maçta son sözü Rigas Skola'dan 54. dakikada Lasha Odisharia söyledi ve karşılaşma 2-2 beraberlikle noktalandı.
Favori olarak çıktığı maçta Galatasaray Letonya'da 2 puan bırakırken maç sonu Okan Buruk, sarı kırmızılı taraftarlardan özür diledi.
Okan Buruk: Tabii ki üzgünüm. Bu kadar önemli kadrodan da beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Rakibi daha çok önemsememiz gereken yerler vardı. Bunu yapamadık. Üzgünüz. Özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç. Rahat kazanacağımız, 2-0'a getirdiğimiz maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık. Başaramadık. Rakibi tebrik ediyorum. Bu olmadı. Bu bize yakışmadı" yorumunu yaptı.
JELERT SÜRE ALMADI
Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert, Rigas Skola maçında süre almadı.
Büyük umutlarla kadroya katılan Danimarkalı sağ bek Galatasaray'daki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Uyum sürecini henüz atlatamayan Danimarkalı oyuncunun fiziksel olarak zayıflığı dikkat çekiyor. Son oynadığı Kasımpaşa maçında 8 ikili mücadelenin 6'sını kaybeden Jelert, 4 hava topunu da kazanamadı.
Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maçta görev alan Jelert, gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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