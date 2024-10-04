Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Hayal kırıklığı yarattı

Okan Buruk: Tabii ki üzgünüm. Bu kadar önemli kadrodan da beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Rakibi daha çok önemsememiz gereken yerler vardı. Bunu yapamadık. Üzgünüz. Özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç. Rahat kazanacağımız, 2-0'a getirdiğimiz maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık. Başaramadık. Rakibi tebrik ediyorum. Bu olmadı. Bu bize yakışmadı" yorumunu yaptı.