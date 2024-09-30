TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yedek kalmaktan hoşnut olmayan o yıldızın devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Ancak tek problem kaldı; Hakim Ziyech!
Young Boys maçları sonrasında yedek kaldığı için "Ben ayrılıyorum" resti çeken Faslı oyuncu, istediği teklifleri alamayınca Galatasaray'da kaldı.
ÇATLAK SES İSTENMİYOR
Milliyet'in haberine göre, yedek kalmaktan hoşnut olmayan Ziyech, Okan Buruk'un bu sezonki ana planlarında yer almıyor.
Okan Buruk, takımda yakalanan havayı kimsenin bozmasını istemiyor.
Faslı oyuncu ile imzalanan sözleşmede "Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda çıktığı resmî maçların yüzde 50'sinde oynaması hâlinde kontratı bir yıl otomatik uzar" maddesi yer alıyor.
Ancak Galatasaray yönetimi bu opsiyonun devreye girmesine müsaade etmeyecek.
Yıldız oyuncuyla devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak.
MENAJERİ TAKIM BAKIYOR
Hakim Ziyech'in menajeri, yıldız oyuncuya Körfez ülkelerinden takım arıyor.
Galatasaray'a gelmeden önce de Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan Ziyech, sarı kırmızılı takımda 27 maçta forma giyerken, 8 gol atıp 4 de asist yaptı.
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