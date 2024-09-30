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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yedek kalmaktan hoşnut olmayan o yıldızın devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 15:03
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'da, Süper Lig'de alınan Kasımpaşa beraberliği sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı oyunculardan önemli katkı alan Cimbom, yollarını ayırdığı futbolcularla da Florya'da huzuru sağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Galatasaray saha içindeki oyunun yanı sıra saha dışında da takım bütünlüğü yakalandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Ancak tek problem kaldı; Hakim Ziyech!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Young Boys maçları sonrasında yedek kaldığı için "Ben ayrılıyorum" resti çeken Faslı oyuncu, istediği teklifleri alamayınca Galatasaray'da kaldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

ÇATLAK SES İSTENMİYOR

Milliyet'in haberine göre, yedek kalmaktan hoşnut olmayan Ziyech, Okan Buruk'un bu sezonki ana planlarında yer almıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Okan Buruk, takımda yakalanan havayı kimsenin bozmasını istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Faslı oyuncu ile imzalanan sözleşmede "Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda çıktığı resmî maçların yüzde 50'sinde oynaması hâlinde kontratı bir yıl otomatik uzar" maddesi yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Ancak Galatasaray yönetimi bu opsiyonun devreye girmesine müsaade etmeyecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Yıldız oyuncuyla devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

MENAJERİ TAKIM BAKIYOR

Hakim Ziyech'in menajeri, yıldız oyuncuya Körfez ülkelerinden takım arıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'a gelmeden önce de Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan Ziyech, sarı kırmızılı takımda 27 maçta forma giyerken, 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

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