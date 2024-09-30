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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

Galatasaray'da, Trendyol Süper Lig'de alınan Kasımpaşa beraberliği sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, Kasımpaşa mücadelesinin ardından faturayı o futbolcuya kestiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 11:19
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

Sarı kırmızılılar mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

Öte yandan Cimbom'da karşılaşma sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

Galatasaray'da Danimarkalı sağ bek Elias Jelert için yeni bir karar çıktı...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçen ardından 3-3'ü gören Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk faturayı üzerine almıştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

Bir numaralı sorumlunun kendi olduğunu belirten Buruk, bazı oyunculara da göndermede bulunmuş ve bunun bir bedeli olacağını ima etmişti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

İLK CEZA ONA!

İşte o bedelden ilki 11 milyon euro bonservis bedeli ile alınan Elias Jelert'e çıkarıldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, uzun süre şans verilmeyen Danimarkalı sağ bek Kasımpaşa önünde beklentilerin çok altında kaldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

DEVRE ARASI OPERASYON

Sarı kırmızılı kulübün en yüksek bonservis bedeli ödenen bek olarak tarihe geçen Jelert zaten ideal 11'de yoktu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

Transfer planlamasında da Buruk'un üçüncü tercihiydi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

Yönetim Doue krizi sonrası tepkiyi dindirmek adına hızlı bir şekilde Jelert'i almıştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan radikal karar! Faturayı o isme kesti

Uzun süre hem fizik olarak yeterli görülmeyen hem de oyun sistemine ayak uyduramayan sağ bek kesik yiyecek.

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